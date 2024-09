Policija informē

Kameras netraucē lietot alkoholu

24. septembrī saņemta informācija, ka publiskajā pludmalē pie Ogres Vecupes persona lieto alkoholiskos dzērienus. Ierodoties pamanīts vīrietis, sēžam uz soliņa ar alus pudeli līdzās. Tobrīd viņš alkoholu nelietoja, taču atzina, ka to darījis iepriekš. Vīrietis skaidroja, ka zinājis par apkārt izvietotajām videonovērošanas kamerām, taču tas viņu no pārkāpuma izdarīšanas neatturēja. 1977. gadā dzimušajam vīrietim piemērots naudas sods sešu naudas soda vienību apmērā jeb trīsdesmit eiro.

Podu pie konteinera atstāt nedrīkst!

24. septembrī saņemta informācija, ka Ogrē, Zilokalnu prospektā, kāda nama dzīvokļa iedzīvotāji līdzās atkritumu konteineram izmetuši lielgabarīta atkritumus.

Ierodoties notikuma vietā, pie atkritumu konteineriem konstatētas mēbeļu atliekas, baltas krāsas maisi ar nezināmu saturu un tualetes pods. Apsekojot dzīvokli, no kura varētu būt izmesti minētie atkritumi, sastapti darbinieki, kuri tur veica remontu. Viņi skaidroja, ka pie konteineriem aiznesuši tikai tualetes podu, taču mēbeļu atliekas vai baltos maisus nav nesuši, un šie atkritumi nav no minētā dzīvokļa. Iznest tualetes podu licis dzīvokļa īpašnieks, kurš atbildīgs par remontu. Dzīvokļa īpašnieks uz vietas nebija, ar viņu policisti sazinājās telefoniski. Vīrietis apstiprināja faktu un skaidroja, ka pie konteineriem licis novietot vienīgi tualetes podu. Telefoniski veicot preventīvās pārrunas, ar dzīvokļa saimnieku gūta vienošanās, ka darbinieki iznesto tualetes podu ienesīs atpakaļ dzīvoklī un pēc tam utilizēs normatīvajos aktos noteiktajā kārtība. Policijas klātbūtnē tualetes podu arī ienesa atpakaļ dzīvoklī. Kas līdzās konteineriem novietojis mēbeļu atliekas un maisus, noskaidrot nebija iespējams. Izvērtējot situāciju un ņemot vērā, ka pārkāpums novērsts likumsargu klātbūtnē, administratīvais pārkāpuma process netika uzsākts. Izteikts mutisks aizrādījums. Jāpiebilst, ka lietots tualetes pods uzskatāms par būvgruzi un to atkritumu apsaimniekotājiem iespējams nodot tikai par atsevišķu samaksu, pašiem to turp aizvedot.