Vēlāk, ap pusnakti, šajā adresē ieradušās trīs personas, kuras iekļuvušas mājoklī un veikušas laupīšanu, nolaupot dažādus priekšmetus - senlietas, gleznas, televizoru un citus priekšmetus.
Ikvienam, kurš pamanīja aizdomīgas darbības vai cilvēkus naktī uz 3.janvāri Rembatē, policija aicina ziņot pa tālruņa numuriem 25 496 829 vai 110.
Likumsargi aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un atsaukties arī tos, kuri ir saskārušies ar līdzīgām situācijām, kad lauku viensētās ierodas nepazīstamas personas, kuras piedāvā iegādāties vai nopirkt sadzīviskus priekšmetus.