Viena no minētajām pārbaudēm atradās Ogres policijas iecirknī, un tā ir izbeigta, jo informācija par balsu pirkšanu neapstiprinājās.
Aizkraukles iecirknī esošā pārbaude pabeigta, un tās vietā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma panta par kavēšanu realizēt vēlēšanu tiesības. Lieta ierosināta par faktu, nevis konkrētu personu. Atbilstoši kompetencei, visticamāk, šo lietu nodos izmeklēšanas turpināšanai Valsts drošības dienestam (VDD).
Savukārt Alūksnes, Olaines un Jēkabpils iecirkņos ierosinātās pārbaudes turpinās, un, visticamāk, tās atbilstoši kompetencei nodos VDD.
LETA jau ziņoja, ka pagājušajā piektdienā sākts kriminālprocess par iespējamu balsu pirkšanu Jēkabpilī, un šī lieta izmeklēšanas turpināšanai nodota VDD.
Jau ziņots, ka sestdien Latvijā notika pašvaldību vēlēšanas. Šajās vēlēšanās bija jāievēlē 664 deputāti kopumā 40 pašvaldībās - sešās valstspilsētās un 34 no jauna izveidotajos novados, kuri sāks darbu 1.jūlijā līdz ar administratīvi teritoriālās reformas stāšanos spēkā.
Pašvaldību vēlēšanas sestdien nenotiek Rīgā, kur dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, kā arī Rēzeknes novadā un Varakļānu novadā, kur vēlēšanas tika apturētas pēc Satversmes tiesas sprieduma. Vēlēšanas Varakļānu novadā un Rēzeknes novadā notiks 11.septembrī.