Otrdiena, 23. decembris, 2025 08:29

Leta
Foto: Valsts policija
Otrdiena, 23. decembris, 2025 08:29

Leta

Valsts policija (VP) svētku laikā līdz pat 5. janvārim rīkos pastiprinātas pārbaudes uz ceļiem, skaidroja VP.

Lai nepieļautu sēšanos pie stūres reibumā, policija svētku laikā rīkos pastiprinātas pārbaudes. Likumsargi aicina transportlīdzekļu pret šiem reidiem izturēties ar sapratni. Tāpat policija centīšoties būt redzama visā valsts teritorijā.

Policija arī aicina sabiedrību ievērot drošības prasības pirotehnikas lietošanā, tostarp iegādāties pirotehniku tikai legālās tirgošanas vietās.

Tāpat likumsargi aicina svētkos parūpēties par mājokļu drošību, jo garajās brīvdienās daļa iedzīvotāji izvēlēsies doties ārvalstu ceļojumos.

