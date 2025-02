Policija ziņo: Apsaukā skolotāju

Skolotājs skolniekam aizrādīja un teica, ka viņam izlietais ūdens jāsaslauka. uz ko skolnieks atbildēja, lai viņš to dara pats, un devās ārā no ģērbtuves, skolotājam pasakot necenzētus lamu vārdus un parādot vidējo pirkstu. Izejot no ģērbtuves, skolnieks devās uz sporta halli, un skolotājs viņam sekoja, lai veiktu pārrunas par viņa attieksmi, bet skolnieks vēlreiz skaļā balsī nokliedzās, pasūtot skolotāju, tā teikt, uz ķemertiņu, ko dzirdēja darbinieki un skolēni, kas atradās hallē. Tad skolnieks uzkāpa uz kāpnēm, kas ved uz otro korpusu, pagriezās pret skolotāju un spļāva viņa virzienā. Lietas materiāli no skolas nosūtīti lēmuma pieņemšanai Ogres novada Pašvaldības policijai.