Policija ziņo: Sarīko iedzeršanu vectēva dzīvoklī

Dzīvoklī palika abi sirmgalvja mazdēli, viens no kuriem bija izgājis uz balkona. Noskaidrots, ka tieši viņam nav Latvijas Republikā deklarētas dzīvesvietas. Tikmēr pārkāpējs bija nokāpis no balkona un aizskrējis. Dzīvokļa īpašniekam pretenziju pret saviem mazdēliem vairāk nebija, viņš pateicās policijai par palīdzību, un likumsargi devās projām. Jāpiebilst, ka, noejot līdz dienesta automašīnai un pārbaudot abu mazdēlu datus informācijas sistēmās, noskaidrots, ka ne jau nedeklarētās dzīvesvietas dēļ viens no mazdēliem nokāpa no balkona un aizbēga, bet gan tāpēc, ka persona ir izsludināta meklēšanā saistībā ar citiem pārkāpumiem