Policijas ziņas

Vēlas anulēt pasi

30. augustā policijā Ogrē vērsās A., kurš vēlējās, lai tiktu anulēta viņa pase, jo vīrietim ir aizdomas, ka pases datus izmanto trešās personas.



Sabojā sakaru kabeli

30. augustā Lielvārdē konstatēts, ka ekskavatora operators, veicot rakšanas darbus, sabojāja sakaru kabeli. Uzsākts administratīvas process.



Izkrāpj naudu

31. augustā Lielvārdē kādā saziņas vietnē persona tika reģistrēta viltus loterijā un ar krāpnieciskām darbībām no viņas bankas konta kopsummā pārskaitīti 570,90 eiro.

Uzsākts kriminālprocess.



Piesavinās spēļu konsoli

Saņemta informācija, ka laika periodā no 1. augusta līdz 31. augustam Ogres novadā persona piesavinājās nepilngadīgajam piederošu spēļu konsoli un pēc tam to nodeva lombardā. Uzsākts kriminālprocess.



Izkrāpj naudu

Saņemta informācija, ka laika periodā no 29. augusta līdz 30. augustam, izmantojot cietušā uzticēšanos un uzdodoties par personas meitu, kurai ir finansiālas problēmas, ar lietotnes WhatsApp starpniecību izkrāpta nauda.



Saņemta arī informācija, ka 30. augustā Ogrē pagaidām nenoskaidrota persona, uzdodoties pa D. dēlu, saziņas vietnē ar viltu no personas izkrāpa 3380 eiro. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkņa priekšnieks Valdis Gržibovskis skaidro, ka vienā no iepriekš minētajiem gadījumiem krāpšana īstenota, izmantojot mākslīgo intelektu, ar kura palīdzību pārveidota zvanītāja balss, kas līdzinājusies cietušās personas tuvinieka balsij.



Diemžēl šādi gadījumi kļūst aizvien biežāki, tāpēc, pirms atdarīt maku un pārskaitīt naudu, ja to it kā tuvinieks lūdz ar īsziņas palīdzību vai pat piezvanot, vienmēr nepieciešams ar šo personu sazināties un pārliecināties, vai tiešām jums ir zvanījis tuvinieks vai tie ir krāpnieki, kuri izmanto dažādas mūsdienu tehnoloģijas.

Turpinās arī cita veida krāpšanu gadījumi, tāpēc Valsts policijas darbinieki aicina iedzīvotājus būt īpaši uzmanīgiem un sargāt savu personīgo informāciju, it īpaši to, kas attiecas uz piekļuves datiem banku kontiem, tostarp pinkodus, Smart–ID datus, kā arī noteikti neielādēt viedtālruņos kādas nezināmas, svešinieku ieteiktas aplikācijas.



Krāpnieki aizvien biežāk izmanto mākslīgo intelektu



Visā pasaulē krāpnieki un likumpārkāpēji aizvien biežāk izmanto mākslīgo intelektu, lai viltotu balsi, uzdotos par citām personām un tādējādi varētu izkrāpt naudu. Visbiežāk cilvēki tiek maldināti, saņemot zvanus no it kā draugiem vai paziņām, kuri lūdz naudu. Krāpnieki izmanto mākslīgā intelekta tehnoloģiju, ar kuras palīdzību tiek ražoti augstas kvalitātes balss kloni. Audio viltojumi kļuvuši iecienīti interneta vidē, kur var izveidot video un audio materiālus ar dažādu slavenību balsu viltojumiem. Taču šo tehnoloģiju, kā jau iepriekš minēts, negodprātīgi cilvēki var izmantot ne tikai izklaidei, bet arī, lai izkrāptu naudu. Lai radītu šādus viltojumus, nav jāpielieto pārlieku lielas pūles. Aizvien vairāk uzņēmumu balss viltojuma rīku piedāvā kā maksas pakalpojumu, un tas kļūst pieejams plašākam patērētāju lokam. Lai izvairītos no krāpniekiem, likumsargi iesaka pievērst uzmanību negaidītiem zvaniem, kad naudu lūdz persona, kura uzdodas par tuvinieku, draugu vai kolēģi. Eksperti norādījuši, ka nepieciešams ieviest tiesību aktus, lai izvairītos no šādas krāpniecības attīstības nākotnē.