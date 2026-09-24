Premjera amata kandidātes Stepaņenko tēvs no Piemaskavas ar "pūķa zobiem" apgādājis okupantu armiju

Stepaņenko saskaņā ar valsts amatpersonas deklarācijām par 2022. un 2024. gadu saņēmusi no tēva apjomīgus dāvinājumus - gandrīz 240 000 eiro un dzīvokli Rīgā 180 000 eiro vērtībā.
Fedotovam pieder vairākuma daļas divos uzņēmumos Maskavas apgabala Soļņečnogorskas pilsētā - SIA "Forma ŽBI" un SIA "PLK Forma". Abas kompānijas ir ģimenes uzņēmumi, kuru līdzīpašnieces ir viņa sieva Irina Fedotova un meita Anna Makarovska.
Stepaņenko iepriekš pastāstīja, ka tēvs dzīvo Krievijā un finansiāli palīdz viņas ģimenei, bet neizpauda viņa personību. 2022. gada oktobrī viņa deklarēja no tēva saņemtus 239 598 eiro skaidrā naudā, bet 2024. gada janvārī saņēma no tēva dzīvokli Rīgā 180 000 eiro vērtībā.
"The Insider" noskaidroja, ka Stepaņenko tēvs ir 72 gadus vecais uzņēmējs Sergejs Fedotovs no Solņečnogorskas, kuram pieder 73,45% "PLK Forma" un 72,68% "Forma ŽBI". "Forma ŽBI" ražo betonu, celtniecības javas, dzelzsbetona izstrādājumus un labiekārtojuma elementus, bet "PLK Forma" nodarbojas ar komerciālo nekustamo īpašumu, tai skaitā ražošanas, noliktavu un biroju telpu, būvniecību, pārvaldīšanu un iznomāšanu.
No 2021. līdz 2024. gadam abu uzņēmumu peļņa bija 550 līdz 680 miljoni rubļu (5,70 līdz 7,05 miljoni eiro) gadā. 2024. gadā tie guva tīro peļņu gandrīz 120 miljonu rubļu (1,24 miljonu eiro) apmērā. 2025. gadā to kopējā peļņa bija 235 miljoni rubļu (2,44 miljoni eiro), bet tīrās peļņas vietā bija nelieli zaudējumi.
Šo uzņēmumu darbība saistīta ne tikai ar civilo būvniecību. Kad sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, "Forma ŽBI" ziņoja par aptuveni 2000 "pūķa zobu" un betona tetrapodu saražošanu, kas tika nosūtīti uz Belgorodas apgabalu un Krievijas okupētajām Donbasa teritorijām. Kompānija ziņoja arī par krāšņu nodošanu Krievijas karavīriem.
Šā gada augustā Krievijas Valsts domes "vēlēšanu" kampaņas laikā Fedotova vadīto ražotni apmeklēja par ieroču tirgošanu ASV notiesātais Buts, kurš kandidēja uz parlamentu no Krievijas Liberāli demokrātiskās partijas. Ilgstoši šo partiju vadīja Vladimirs Žirinovskis.
Krievijas televīzijas sižetā no Fedotova uzņēmuma redzams, kā viņš partijas kampaņas pasākuma laikā sēž blakus Butam, kura atbrīvošanu 2022. gadā Kremlis panāca ieslodzīto apmaiņas darījumā. Minētajā Krievijas televīzijas sižetā Buts sacījis, ka nemierīgā laikā, atrodoties zem rietumvalstu sankciju sloga un civilās infrastruktūras iznīcināšanas apstākļos, ir jāizdara tā, lai nebūtu birokrātisku šķēršļu Krievijai aizstāvēt svarīgus infrastruktūras objektus.
Fedotovs sarunā ar "The Insider" apstiprināja, ka ir Stepaņenko tēvs un ka nodevis meitai visus savus Latvijas aktīvus pēc Latvijas robežas slēgšanas Krievijas pilsoņiem.
"Lūk, es godīgi nopirku dzīvokli [Rīgā], lai neapniktu meitai, lai biežāk tiktos ar mazbērniem. Es maksāju nodokļus, bet, kad vairs nebija iespējams braukāt uz turieni, atdevu šo dzīvokli meitai," sacīja Fedotovs.
"Gribu atgādināt, ka es piedzimu Latvijā, dzīvoju tur gandrīz 25 gadus, pabeidzu institūtu, strādāju pēc norīkojuma, Rīgas kara komisariāts mani iesauca armijā kā rezerves virsnieku, esmu dienējis kara būvniecības daļās un būvējis tīri civilus objektus."
"Pēc tam vairs nebija kur atgriezties, jo politiskā situācija bija mainījusies. Es nezin kāpēc kļuvu par okupantu un tamlīdzīgi. Tāpēc biju spiests palikt šeit, Piemaskavā, un organizēt savu biznesu, ar ko es tagad nodarbojos."
"Visu šo laiku es laimīgi braukāju uz Latviju. Man bija ilgtermiņa vīza. Tur ir manu vecāku, manas vecmāmiņas, vectētiņa un krustmātes kapi. Tagad man ir liegta iespēja tur gan tikties ar meitiņu, gan apmeklēt kapus," stāstīja Fedotovs.
"The Insider" 5. septembrī lūdza Stepaņenko komentārus pie viņas partijas aģitācijas telts Rīgā. Viņa atteicās no sarunas, paziņojot, ka parasti sniedz intervijas Latvijas nacionālajiem medijiem, bet tagadējā politiskajā situācijā viņai nepieciešams padomāt, vai ir vērts runāt ar ārvalstu mediju izdevumu.