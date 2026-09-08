Prokrievisks teroristu grupējums izvirza nežēlīgu ultimātu Latvijas uzņēmumiem – dots laiks līdz 7. oktobrim

Saskaņā ar bandas izplatīto paziņojumu presei tā vērsusies pret Latvijas uzņēmumiem "Eraser" un "Unitrack", Polijas uzņēmumiem "PGZ", "WB Electronics", "JFG Composites" un "Nitro-Chem", kā arī pret Portugāles uzņēmumu "Tekever".
Ja bandas prasības tiks ignorētas un norādītie uzņēmumi līdz 7. oktobrim nepārtrauks ieroču piegādes Ukrainai, tā draud apturēt šo uzņēmumu darbību "ar jebkuriem līdzekļiem". Minēto valstu valdībām teroristi devuši mēnesi ilgu laiku to prasību izpildei.
Kā pierādījumu savu nolūku nopietnībai banda nosūtījusi fotouzņēmumus ar grafiti Rīgā, Varšavā un Lisabonā, kuros redzama grupējuma nosaukuma abreviatūra.
Iepriekš banda uzņēmusies atbildību par augustā notikušo mēģinājumu aizdedzināt Ukrainas lidrobotu ražotājam "Skyeton" piederošo uzņēmumu Slovākijā.