PTAC no veikaliem izņēmis vairāk nekā 40 neatbilstoši marķētas antistresa rotaļlietas

Ņemot vērā sabiedrībā izskanējušo informāciju par antistresa rotaļlietas "Squishy Dumpling" izņemšanu no tirgus un atsaukšanu no patērētājiem citās valstīs, piemēram, Lielbritānijā un Dānijā, pamatojoties uz rotaļlietas sastāvā atklāto būtiski pārsniegto ķīmiskās vielas benzola koncentrāciju, PTAC no patērētājiem ir saņēmis vairākas sūdzības par šīs un arī citu antistresa rotaļlietu specifisko ķīmisko aromātu, kas radījis bažas par šo rotaļlietu drošumu.
Pamatojoties uz saņemto informāciju, PTAC izņēma trīs dažādu veidu un dažādu ražotāju rotaļlietas "Squishy Dumpling" paraugus ekspertīzes veikšanai laboratorijā, lai pārliecinātos par benzola, kā arī vēl 18 citu ķīmisko vielu koncentrāciju rotaļlietā. Par diviem no izņemtajiem paraugiem pirms tam saņemtas patērētāju sūdzības par specifisko aromātu. Ekspertīzes rezultātā nevienam no paraugiem neatbilstības netika konstatētas.
PTAC norāda, ka ķīmisks aromāts var būt konkrētās preces īpatnība un viennozīmīgi nevar liecināt par rotaļlietas neatbilstību drošuma prasībām, kā arī, ja citās valstīs tiek konstatēts, ka minētā rotaļlieta ir neatbilstoša, tas automātiski nav attiecināms uz Latvijas tirgū piedāvātajām rotaļlietām, ja tām ir atšķirīgs ražotājs un identifikācija, lai gan rotaļlietas vizuāli ir līdzīgas vai pat vienādas. PTAC skaidro, ka ekspertīzē konstatētu neatbilstību gadījumā no tirgus izņem tikai rotaļlietas ar konkrēto identifikāciju un testēšanas rezultāti nav attiecināmi uz ikvienu tāda veida tirgū pieejamo rotaļlietu.
Veicot klātienes pārbaudes veikalos gan Rīgā, gan reģionos, ir konstatēti septiņi dažādu veidu antistresa rotaļlietu modeļi, kas nebija marķēti vai bija marķēti neatbilstoši, tādējādi to tirdzniecība apturēta un kopā no tirdzniecības tika izņemtas vairāk nekā 40 antistresa rotaļlietu vienības.
PTAC ir veicis astoņus tiešsaistes tirdzniecības vietu apsekojumus, kuros piedāvāta rotaļlieta "Squishy Dumpling", un visās vietnēs ir konstatētas neatbilstības informācijas norādīšanā. Dažos gadījumos komersants neatbilstības novērsa, nodrošinot visu nepieciešamo informāciju, bet lielākajā daļā gadījumu komersants rotaļlietas izņēma no tiešsaistes tirdzniecības vietas piedāvājuma.
Vienā gadījumā komersants rotaļlietas izņēma pirms PTAC pieprasījuma saņemšanas, savukārt vienā gadījumā turpinātas tirgus uzraudzības darbības, jo komersants nesadarbojas ar PTAC un vēl nav veicis korektīvās darbības.
Papildus PTAC regulāri seko līdzi Eiropas Savienības Ātrās informācijas apmaiņas sistēmā par nepārtikas preču un pakalpojumu drošumu ievietotajai informācijai par tirgū pieejamām neatbilstošām rotaļlietām, bet līdz šim brīdim paziņotās antistresa rotaļlietas, tostarp "Squishy Dumpling" Latvijas tirgū nav konstatētas.