Centrā uzsver, ka šūpošanās vietai jābūt drošai - bez cieta seguma zem šūpolēm, bez asiem priekšmetiem un šķēršļiem šūpošanās zonā. Tāpat ieteicams izvēlēties vietu, kas neatrodas pārāk tuvu ūdenstilpnēm vai citiem iespējamajiem apdraudējumiem. Šūpošanās zonai jābūt brīvai no jebkādiem šķēršļiem, piemēram, novietotiem velosipēdiem, kā arī jāsako līdzi, lai bērni, rotaļājoties, nejauši neieskrietu šūpoļu kustības zonā un negūtu traumas.
Bērni rotaļu laikā bieži rīkojas impulsīvi, tāpēc PTAC aicina pieaugušos sekot līdzi, lai bērni neieskrietu šūpošanās zonā vai nemēģinātu lekt no kustībā esošām šūpolēm. Bērniem jāatgādina, ka, šūpojoties, nedrīkst atlaist rokas, nedrīkst šūpoties pārāk augstu un nekādā gadījumā nelekt ārā no šūpolēm, kamēr tās ir kustībā.
Centrā informē, ka pirms šūpoļu lietošanas jānovērtē to tehniskais stāvoklis, ja tās atrodas piemājas dārzā, lauku sētā vai mazāk uzraudzītā vietā. Jāpārbauda, vai virves, ķēdes vai troses nav bojātas vai sarūsējušas, vai stiprinājumi ir droši, vai sēdeklis nav saplaisājis un konstrukcija ir stabila. Pat nelieli bojājumi var radīt nopietnu risku, ja šūpoles tiek intensīvi izmantotas.