Pirmdiena, 06.04.2026 04:51
Dzinta, Filips, Vīlips, Zinta
Sestdiena, 4. aprīlis, 2026 09:24

PTCA atgādina - šūpojies droši!

LETA
Foto: pexels.com
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) aicina Lieldienās pievērst uzmanību šūpoļu drošībai un ievērot piesardzības pasākumus, aģentūru LETA informēja centrā.

Centrā uzsver, ka šūpošanās vietai jābūt drošai - bez cieta seguma zem šūpolēm, bez asiem priekšmetiem un šķēršļiem šūpošanās zonā. Tāpat ieteicams izvēlēties vietu, kas neatrodas pārāk tuvu ūdenstilpnēm vai citiem iespējamajiem apdraudējumiem. Šūpošanās zonai jābūt brīvai no jebkādiem šķēršļiem, piemēram, novietotiem velosipēdiem, kā arī jāsako līdzi, lai bērni, rotaļājoties, nejauši neieskrietu šūpoļu kustības zonā un negūtu traumas.

Bērni rotaļu laikā bieži rīkojas impulsīvi, tāpēc PTAC aicina pieaugušos sekot līdzi, lai bērni neieskrietu šūpošanās zonā vai nemēģinātu lekt no kustībā esošām šūpolēm. Bērniem jāatgādina, ka, šūpojoties, nedrīkst atlaist rokas, nedrīkst šūpoties pārāk augstu un nekādā gadījumā nelekt ārā no šūpolēm, kamēr tās ir kustībā.

Centrā informē, ka pirms šūpoļu lietošanas jānovērtē to tehniskais stāvoklis, ja tās atrodas piemājas dārzā, lauku sētā vai mazāk uzraudzītā vietā. Jāpārbauda, vai virves, ķēdes vai troses nav bojātas vai sarūsējušas, vai stiprinājumi ir droši, vai sēdeklis nav saplaisājis un konstrukcija ir stabila. Pat nelieli bojājumi var radīt nopietnu risku, ja šūpoles tiek intensīvi izmantotas.

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?