Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 10. jūlijā Ogrē izskatīja kriminālprocesu, kur Valters A. (vārds mainīts) 26. jūnijā ap pulksten 21 Lēdmanes pagastā pa autoceļu P80, virzienā no Tīnūžiem uz Koknesi, vadīja citai personai piederošu automašīnu “Fiat Linea”. Autoceļa 30. kilometrā transportlīdzekli apturēja Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki.
Vīrietis tika brīdināts par tiesiskajām sekām, kas iestājas, ja transportlīdzekļa vadītājs atteiksies no izelpotā gaisa pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai. Tomēr viņš no šīs pārbaudes atteicās. Attiecīgi vadītājs tika saukts pie kriminālatbildības.
Valters savu vainu atzina pilnībā, izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli. Vainu pastiprinoši apstākļi netika konstatēti. Liecības par notikušo apsūdzētais sniegt nevēlējās un piekrita kriminālprocesa pabeigšanai ar priekšrakstu par sodu.
Pirmstiesas kriminālprocesā noskaidrots, ka apsūdzētais dzimis Alūksnē, ir Latvijas pilsonis, neprecējies un viņam nav apgādājamo. Vīrietim ir vidējā izglītība, viņš oficiāli nestrādā, bet kā nodarbošanās jeb profesija dokumentā norādīts automehāniķis.
Viņam ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā. Apsūdzētais iepriekš bijis sodīts, taču sodāmība ir dzēsta. Viņam nepieder ne transportlīdzekļi, ne nekustamais īpašums, un viņam nav piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss. Kriminālprocesā cietušo nav, taču kaitīgu seku neesamība pati par sevi nav pamats nodarījumu uzskatīt par mazsvarīgu.
Ar prokurora priekšrakstu apsūdzētajam noteikta probācijas uzraudzība uz vienu gadu un astoņiem mēnešiem. Vīrietim piemērots arī obligātais papildsods – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana uz pieciem gadiem. Konkrētajā gadījumā šis sods faktiski izpaudīsies kā liegums piecu gadu laikā iegūt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, kuru vadītājam nemaz nebija.
Noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā apsūdzētais vadīja citai personai piederošu automašīnu. Tādēļ transportlīdzeklis netika konfiscēts, taču nolemts valsts labā piedzīt tā vērtību. Līdzīgu automašīnu vidējā tirgus vērtība tobrīd bija no 1100 līdz 1650 eiro. Par samērīgu tika atzīta 1200 eiro piedziņa. Apsūdzētais piekrita gan automašīnas novērtējumam, gan tam, ka no viņa valsts labā tiks piedzīta iepriekš minētā summa.