Svētdiena, 26.07.2026 14:26
Ance, Anna, Annija
Svētdiena, 26.07.2026 14:26
Ance, Anna, Annija
Svētdiena, 26. jūlijs, 2026 10:55

Rembates pagastā ceļmalā guļ viesis no Smiltenes

OgreNet/OVV
Rembates pagastā ceļmalā guļ viesis no Smiltenes
Foto: Valsts policija
Svētdiena, 26. jūlijs, 2026 10:55

Rembates pagastā ceļmalā guļ viesis no Smiltenes

OgreNet/OVV

21.jūlijā īsi pirms pusnakts pie kāda īpašuma Rembates pagastā uz ceļa pamanīts guļošs vīrietis, kurš, iespējams, bija alkohola reibumā. Policijai ierodoties, vīrietis nespēja patstāvīgi piecelties, neorientējās apkārtējā vidē, un no viņa bija jūtama stipra alkoholam raksturīga smaka.

Vīrietis paskaidroja, ka dzīvo Smiltenē un viņam neesot, kur palikt. No notikuma vietas viņš nogādāts Ogres rajona slimnīcā, kur alkohola reibums noteikts klīniski un izsniegts medicīnisks atzinums, ka persona drīkst atrasties atskurbtuvē, kur vīrietis arī nogādāts. Par atrašanos publiskā vietā alkohola reibumā sākts administratīvā pārkāpuma process un piemērots brīdinājums.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.