Vīrietis paskaidroja, ka dzīvo Smiltenē un viņam neesot, kur palikt. No notikuma vietas viņš nogādāts Ogres rajona slimnīcā, kur alkohola reibums noteikts klīniski un izsniegts medicīnisks atzinums, ka persona drīkst atrasties atskurbtuvē, kur vīrietis arī nogādāts. Par atrašanos publiskā vietā alkohola reibumā sākts administratīvā pārkāpuma process un piemērots brīdinājums.
Svētdiena, 26. jūlijs, 2026 10:55
Rembates pagastā ceļmalā guļ viesis no Smiltenes
21.jūlijā īsi pirms pusnakts pie kāda īpašuma Rembates pagastā uz ceļa pamanīts guļošs vīrietis, kurš, iespējams, bija alkohola reibumā. Policijai ierodoties, vīrietis nespēja patstāvīgi piecelties, neorientējās apkārtējā vidē, un no viņa bija jūtama stipra alkoholam raksturīga smaka.