Dienu vēlāk, 4. maijā, policijā saņemta informācija, ka Ogrē, Mālkalnes prospektā, kāda dzīvokļa balkonā ielidojis un nokritis balodis, bet pēc brīža atžirdzis. Informācija par putnu, kurš ielidojis balkonā un netiek ārā, nodota biedrībai «Dzīvnieku glābšanas dienests».
14. maijs, 2026
Rembates pagastā pa ceļu staigā govis, Ogrē balodis iesprūdis balkonā
3. maijā policijā saņemta informācija, ka Rembates pagastā māju tuvumā pa autoceļu staigā piecas govis. Apsekojot norādīto vietu, konstatēts, ka lopu saimnieki jau cenšas sagūstīt izmukušos dzīvniekus.