Divi cilvēki no avarējušā transportlīdzekļa bija izkļuvuši pašu spēkiem, bet vienu cilvēku ugunsdzēsēji glābēji izcēla, izmantojot imobilizācijas dēli, un nodeva NMPD mediķiem.Ugunsdzēsēji glābēji atvienoja avarējušās automašīnas akumulatora klemmes un plkst.09.58 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.
Ceturtdiena, 3. februāris, 2022 09:57
Rembates pagastā vieglā automašīna iebrauc kokā
Vakar plkst.08.46 saņemts izsaukums uz Ogres novada Rembates pagastu,kur vieglā automašīna bija iebraukusi kokā, šorīt ziņo Agrita Vītola, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece.