Ceturtdiena, 09.10.2025 22:52
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:52
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 3. februāris, 2022 09:57

Rembates pagastā vieglā automašīna iebrauc kokā

Rembates pagastā vieglā automašīna iebrauc kokā
Ceturtdiena, 3. februāris, 2022 09:57

Rembates pagastā vieglā automašīna iebrauc kokā

Vakar plkst.08.46 saņemts izsaukums uz Ogres novada Rembates pagastu,kur vieglā automašīna bija iebraukusi kokā, šorīt ziņo Agrita Vītola, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšniece.

Divi cilvēki no avarējušā transportlīdzekļa bija izkļuvuši pašu spēkiem, bet vienu cilvēku ugunsdzēsēji glābēji izcēla, izmantojot imobilizācijas dēli, un nodeva NMPD mediķiem.Ugunsdzēsēji glābēji atvienoja avarējušās automašīnas akumulatora klemmes un plkst.09.58 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?