Trešdiena, 11.02.2026 12:00
Laima, Laimdota
Trešdiena, 11.02.2026 12:00
Laima, Laimdota
Trešdiena, 11. februāris, 2026 10:33

Rīgā aizliedz atrasties uz Daugavas ledus – kādi ierobežojumi ir Ogres novadā?

OgreNet
Rīgā aizliedz atrasties uz Daugavas ledus – kādi ierobežojumi ir Ogres novadā?
Foto: Ekrānuzņēmums
Trešdiena, 11. februāris, 2026 10:33

Rīgā aizliedz atrasties uz Daugavas ledus – kādi ierobežojumi ir Ogres novadā?

OgreNet

Plašu sabiedrisku diskusiju šonedēļ izraisījis Rīgas domes lēmums drošības apsvērumu dēļ aizliegt iedzīvotājiem uzturēties uz Daugavas ledus galvaspilsētā. Ņemot vērā, ka Daugava plūst arī cauri Ogres novadam, aktuāls kļuvis jautājums – kāda situācija un noteikumi šobrīd ir spēkā šeit.

Rīgas pašvaldības policija informējusi, ka kopš šīs nedēļas spēkā esošā aizlieguma ievērošana tiek pastiprināti kontrolēta – patrulē gan policijas ekipāžas, gan tiek izmantoti droni, vairākās vietās izvietotas arī norobežojošās lentas. Par atrašanos uz ledus lieguma laikā var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro. Policija norāda, ka jau līdz šim piemēroti vairāki desmiti sodu, galvenokārt par pārgalvīgu uzvedību uz Daugavas ledus.

Hidrologi uzsver, ka Daugava nav stāvošs ūdens, bet upe ar mainīgu līmeni un straumēm, kas ledu padara neprognozējamu. Ūdens līmeņa svārstību dēļ krastos var veidoties plaisas un ledus atdalīšanās, ko īpaši grūti pamanīt, ja virsmu klāj sniegs. Speciālisti uzsver – pat šķietami biezs ledus negarantē drošību.

Tikmēr Ogres novadā pilnīgs aizliegums uzkāpt uz Daugavas ledus nav noteikts, tomēr spēkā ir būtiski ierobežojumi. Ogres novada pašvaldība atgādina, ka iedzīvotājiem aizliegts atrasties uz publisko ūdenstilpju ledus vietās, kur ledus biezums nepārsniedz 15 centimetrus. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka vizuāls ledus novērtējums var būt maldinošs, jo laikapstākļi ir mainīgi un ledus sega neveidojas vienmērīgi.

Pašvaldība norāda, ka ledus parasti ir biezāks pie krastiem, taču ūdenstilpes vidū tas var būt ievērojami plānāks. Īpaši bīstamas vietas ir straumes, pietekas, niedres, zemūdens avoti un tiltu tuvums. Papildu risku rada arī uzsnigušais sniegs, kas slēpj plaisas un plānākas ledus vietas.

Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neriskēt ar veselību vai dzīvību, kā arī atturēt citus no došanās uz ledu. Situācijās, kad pamanīts cilvēks uz bīstama ledus vai notikusi ielūšana, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112.

Atbildība par atrašanos uz ledus noteikta Administratīvo sodu likumā – par pārkāpumu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?