Rīgas pašvaldības policija informējusi, ka kopš šīs nedēļas spēkā esošā aizlieguma ievērošana tiek pastiprināti kontrolēta – patrulē gan policijas ekipāžas, gan tiek izmantoti droni, vairākās vietās izvietotas arī norobežojošās lentas. Par atrašanos uz ledus lieguma laikā var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro. Policija norāda, ka jau līdz šim piemēroti vairāki desmiti sodu, galvenokārt par pārgalvīgu uzvedību uz Daugavas ledus.
Hidrologi uzsver, ka Daugava nav stāvošs ūdens, bet upe ar mainīgu līmeni un straumēm, kas ledu padara neprognozējamu. Ūdens līmeņa svārstību dēļ krastos var veidoties plaisas un ledus atdalīšanās, ko īpaši grūti pamanīt, ja virsmu klāj sniegs. Speciālisti uzsver – pat šķietami biezs ledus negarantē drošību.
Tikmēr Ogres novadā pilnīgs aizliegums uzkāpt uz Daugavas ledus nav noteikts, tomēr spēkā ir būtiski ierobežojumi. Ogres novada pašvaldība atgādina, ka iedzīvotājiem aizliegts atrasties uz publisko ūdenstilpju ledus vietās, kur ledus biezums nepārsniedz 15 centimetrus. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka vizuāls ledus novērtējums var būt maldinošs, jo laikapstākļi ir mainīgi un ledus sega neveidojas vienmērīgi.
Pašvaldība norāda, ka ledus parasti ir biezāks pie krastiem, taču ūdenstilpes vidū tas var būt ievērojami plānāks. Īpaši bīstamas vietas ir straumes, pietekas, niedres, zemūdens avoti un tiltu tuvums. Papildu risku rada arī uzsnigušais sniegs, kas slēpj plaisas un plānākas ledus vietas.
Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neriskēt ar veselību vai dzīvību, kā arī atturēt citus no došanās uz ledu. Situācijās, kad pamanīts cilvēks uz bīstama ledus vai notikusi ielūšana, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112.
Atbildība par atrašanos uz ledus noteikta Administratīvo sodu likumā – par pārkāpumu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.