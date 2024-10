Rīgā, Ogrē, Daugavpilī un Liepājā aizturēti vēl astoņi ar telefonkrāpšanām saistīti naudas kurjeri Gita Gžibovska, Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste

Šodien, 1. oktobrī, tiek atzīmēta Starptautiskā senioru diena. Valsts policijas dati liecina, ka diemžēl tieši pensijas vecuma cilvēki visbiežāk cieš no telefonkrāpšanām. Jau kopš šā gada augusta senioriem uz stacionārajiem tālruņa numuriem sāka zvanīt krāpnieki, apgalvojot, ka ir no policijas un viņu tuvinieks iekļuvis ceļu satiksmes negadījumā. Lai izvairītos no nepatikšanām un kriminālprocesa uzsākšanas, viltvārži prasīja viņu sūtītām personām nodot naudu. Aktīvi strādājot šādu krāpšanu apkarošanā, no šā gada 13. septembra līdz 26. septembrim Valsts policija ciešā sadarbībā ar SIA “Tet” aizturējusi astoņus ar šāda veida telefonkrāpšanām saistītos naudas kurjerus. Tādējādi novērsti materiālie zaudējumi kopumā 51 195 eiro apmērā. Valsts policija atgādina, ka ne policija, ne citas valsts iestādes nekad nezvanīs, lai prasītu naudu vai piekļuves datus banku kontiem!