Mācībās piedalīsies Gaisa spēki, Nodrošinājuma pavēlniecības 2. reģionālais nodrošinājuma centrs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Iesaistītie dienesti reaģēs uz ārkārtas situāciju, kurā tiks izspēlēts mācību scenārijs ar gaisa kuģu sadursmi, cietušo šķirošanu un evakuāciju, kā arī ugunsgrēka dzēšanu un seku likvidāciju.
Ārkārtas situāciju mācības pilnveido sadarbību starp militārajiem un civilajiem dienestiem, stiprinot gatavību rīcībai ārkārtas situācijās lidlauka teritorijā. Pilna apjoma ārkārtas situāciju mācības tiek organizētas vismaz reizi divos gados, kas ļauj uzturēt augstu iesaistīto dienestu sagatavotības līmeni.
Mācību laikā iedzīvotāji varēs novērot pastiprinātu operatīvā transporta kustību Ogres novada militārās bāzes “Lielvārde” apkārtnē. NBS jau iepriekš pateicas iedzīvotājiem par sapratni un atbalstu Latvijas aizsardzības stiprināšanā.