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Ceturtdiena, 5. novembris, 2026 09:01

Rīt Ogres novadā sāksies zemessargu mācības – tiks izmantoti gan bezpilota lidaparāti, gan munīcija, kas rada skaņu

LETA
Rīt Ogres novadā sāksies zemessargu mācības – tiks izmantoti gan bezpilota lidaparāti, gan munīcija, kas rada skaņu
Foto: mil.lv
Ceturtdiena, 5. novembris, 2026 09:01

Rīt Ogres novadā sāksies zemessargu mācības – tiks izmantoti gan bezpilota lidaparāti, gan munīcija, kas rada skaņu

LETA

No rītdienas, 6. novembra, līdz 8. novembrim Ķekavas un Ogres novados norisināsies Zemessardzes 1. Rīgas brigādes Studentu kājnieku bataljona un 17. kaujas atbalsta bataljona karavīru un zemessargu apmācības, aģentūru LETA informēja Zemessardzē.

Mācību mērķis ir uzturēt un pilnveidot bataljonu kaujas spējas, stiprināt profesionālo sagatavotību, kā arī stiprināt vienību mobilitāti un spēju efektīvi izpildīt uzdevumus apvidū jebkurā diennakts laikā.

Mācībās piedalīsies vairāki desmiti karavīru un zemessargu. Taktisko uzdevumu izpildei un iemaņu pilnveidošanai tiks izmantoti bezpilota lidaparāti un militārās transporta vienības, tādējādi uzlabojot personālsastāva vispārējo gatavību atbildības teritoriju aizsardzībai.

Mācību laikā Ķekavas un Ogres novada Daugmales un piegulošajos pagastos zemessargi izmantos mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Pa autoceļiem Ķekavas un Ogres novados, īpaši Daugmales apkārtnē, iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās.

Regulāru mācību norise ir kritiski svarīga zemessargu kaujas iemaņu un reaģēšanas spēju uzturēšanai un nepārtrauktai pilnveidošanai. Apmācību organizēšana publiskā vidē un ārpus militārajiem poligoniem ir īpaši nozīmīga, jo tā sniedz iespēju trenēties maksimāli reālistiskos apstākļos. Apmācības dažādos civilā apvidus apstākļos uzlabo zemessargu iemaņas, nodrošinot, ka vienības spēj efektīvi un prasmīgi aizsargāt savu atbildības teritoriju jebkādā situācijā.

Zemessardzē militārās apmācības process tiek organizēts nepārtraukti visa gada garumā.

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