Trauksmes sirēnu pārbaudes laikā 3 minūšu ilgumā skanēs viļņveida signāls, kas nozīmē, ka skaņas signāls skanēs 5 sekundes, tam sekos pārtraukums, un turpināsies atkārtots 5 sekunžu skaņas signāls un pārtraukums. Trauksmes sirēnu pārbaude tiek veikta, lai konstatētu iespējamus bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā.
Kopā ar trauksmes sirēnu pārbaudi uz viedtālruņiem visā Latvijā tiks nosūtīts šūnu apraides paziņojums, kurš informēs par pārbaudi. Līdz šim šūnu apraides paziņojumi par dažādiem apdraudējumiem lielākoties nosūtīti tikai daļā Latvijas teritorijas. Līdz ar to būtiski ir pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju, nosūtot šūnu apraides paziņojumu uz viedtālruņiem visā Latvijas teritorijā.
Lai gan paredzams, ka šūnu apraides paziņojumu saņems lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, tā nesaņemšana var būt saistīta ar to, ka: telefona aparāta uzstādījumos ir atspējota šāda veida paziņojumu saņemšana, telefona modelis neparedz šūnu apraides paziņojumu saņemšanu vai arī telefonam nav veikti jaunākie programmatūras atjauninājumi.
VUGD reizi pusgadā veic trauksmes sirēnu pārbaudi, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par agrīnās brīdināšanas sistēmas tehnisko gatavību – trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli, iespējamiem bojājumiem vai traucējumiem sirēnu darbību, kā arī noslēgto līgumu darbības izpildi starp VUGD un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (radio, TV), kas apdraudējuma gadījumā informēs sabiedrību. Tā kā pagājušajā gadā Latvijā ieviesta šūnu apraide, šīs pārbaudes laikā plānots pārbaudīt arī šīs sistēmas darbību.
VUGD aicina viesnīcu administrāciju informēt savus ārvalstu viesus par gaidāmo trauksmes sirēnu pārbaudi, lai nerastos lieki uztraukumi.