E.Helmanis atklāti raksta, ka Māris Rožāns savā publikācijā ir paudis melus, par kuriem nāksies atbildēt. "Visu, ko esmu darījis ar sirdi un dvēseli, viņš ir mēģinājis izsmiet un pazemot. Esam ukrainas karavīriem nogādājuši ap 250 mašīnām. Vienā no gadījumiem karavīriem mašīnas remonts izrādījies pārāk dārgs, tādēļ nolēmuši mašīnu pārdot, lai nopirktu citu. To aizliedz likums. Izmeklēšana ir beigusies un vainīgais ir sodīts. Šis ir tikai 1 gadījums no 250, ko Māris Rožāns pasniedz kā shēmu."
E.Helmanis turpina klāstīt, ka Rožāna aklā naida dēļ viņš kaitē ne tikai Ukrainai, bet arī Latvijai. Tāpēc esot jāaptur viņa nelietīgās darbības. "Viņš ar saviem rakstiem ap sevi apvieno visus krievijas pasauli gaidošos, lej ūdeni putina dzirnavās. Tālākās manas darbības - vēršos valsts policijā ar iesniegumu, ja nav rīcības - dodos uz tiesu. Cik zinu, mani ukraiņu kolēģi rīkosies tieši tāpat. Par Volvo, kas tika aizturēts - izmeklēšana ir pabeigta, vainīgais ir notiesāts un mašīna ir atdota atpakaļ Dmitrija Blauša fondam, jo viņa darbībās nekā pretalikumīga nebija. Fonds tuvākā laikā mašīnu saremontēs un nodos karavīriem."
E.Helmanis aicina katru uzmanīties "no tiem, kas atkārto putina naratīvus, viņu mērķis ir samazināt atbalstu Ukrainai un diskriditēt savas zemes patriotus, un ja šie mērķi sakrīt, tad viņi strādā krievijas interesēs, nevis Latvijas." Viņš uzsver, ka Māris Rožāns pie sevis nedzēš komentārus, kuri aicina noslaucīt Ukrainu no zemes virsmas. "Es turpināšu palīdzēt Ukrainai un uzsākšu bezkompromisa cīņu ar Māra Rožāna izplatītajiem meliem. Ir 2 lietas, kur mums visiem jābūt vienotiem - valsts aizsardzībā un palīdzībā Ukrainai, jo šīs abas lietas ir saistītas," tā E.Helmanis.
Kā zināms, Facebook lasāmais profils kategorizēts kā žurnālistikas lapa ar moto "Tas, kā visvairāk pietrūkst Ogres novadam, - neatkarīga pētnieciskā žurnālistika." Regulāri šī vietne, kurai ir 10 tūkstoši sekotāji, publicē ironiskus un neglaimojošus ierakstus un karikatūras par Ogres novada domes priekšsēdētāju E.Helmani un viņa politisko darbību.