Svētdiena, 28.12.2025 20:10
Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita
Svētdiena, 28.12.2025 20:10
Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita
Svētdiena, 28. decembris, 2025 18:54

“Robeža ir pārkāpta”: Helmanis paziņo par bezkompromisa cīņu pret Māra Rožāna meliem

OgreNet
“Robeža ir pārkāpta”: Helmanis paziņo par bezkompromisa cīņu pret Māra Rožāna meliem
Ekrānšāviņš no E.Helmaņa ierakstam pievienotā video
Svētdiena, 28. decembris, 2025 18:54

“Robeža ir pārkāpta”: Helmanis paziņo par bezkompromisa cīņu pret Māra Rožāna meliem

OgreNet

Plašu uzmanību izpelnījies jaunākais Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa ieraksts soctīklos, kur viņš īsi un kodolīgi paziņo par lēmumu saukt pie atbildības sociālajos tīklos aktīvo profilu - “Ogres ziņas” un Māri Rožānu. "Māris Rožāns ir pārkāpis to robežu, aiz kuras nav piedošanas. Kamēr viņš apmeloja tikai mani, es klusēju, bet šoreiz viņa mēģinājums bojāt manu reputāciju caur ukraiņu ciešanām, ir zemisks," tā E.Helmanis. Ieraksts dienas laikā izpelnījies vairāk nekā 1,1 tūkstoti reakciju un vairāk nekā 260 komentāru. Lielākā daļa no tiem ir atbalstoši Ogres domes vadītājam.

E.Helmanis atklāti raksta, ka Māris Rožāns savā publikācijā ir paudis melus, par kuriem nāksies atbildēt. "Visu, ko esmu darījis ar sirdi un dvēseli, viņš ir mēģinājis izsmiet un pazemot. Esam ukrainas karavīriem nogādājuši ap 250 mašīnām. Vienā no gadījumiem karavīriem  mašīnas remonts  izrādījies pārāk dārgs, tādēļ nolēmuši mašīnu pārdot, lai nopirktu citu. To aizliedz likums. Izmeklēšana ir beigusies un vainīgais ir sodīts. Šis ir tikai 1 gadījums no 250, ko Māris Rožāns pasniedz kā shēmu."

E.Helmanis turpina klāstīt, ka Rožāna aklā naida dēļ viņš kaitē ne tikai Ukrainai, bet arī Latvijai. Tāpēc esot jāaptur viņa nelietīgās darbības. "Viņš ar saviem rakstiem ap sevi apvieno visus krievijas pasauli  gaidošos, lej ūdeni putina dzirnavās. Tālākās manas darbības - vēršos valsts policijā ar iesniegumu, ja nav rīcības - dodos uz tiesu. Cik zinu, mani ukraiņu kolēģi rīkosies tieši tāpat. Par Volvo, kas tika aizturēts - izmeklēšana ir pabeigta, vainīgais ir notiesāts un mašīna ir atdota atpakaļ Dmitrija Blauša fondam, jo viņa darbībās nekā pretalikumīga nebija. Fonds tuvākā laikā mašīnu saremontēs un nodos karavīriem."

E.Helmanis aicina katru uzmanīties "no tiem, kas atkārto putina naratīvus, viņu mērķis ir samazināt atbalstu Ukrainai un diskriditēt savas zemes patriotus, un ja šie mērķi sakrīt, tad viņi strādā krievijas interesēs, nevis Latvijas." Viņš uzsver, ka Māris Rožāns pie sevis nedzēš komentārus, kuri aicina noslaucīt Ukrainu no zemes virsmas. "Es turpināšu palīdzēt Ukrainai un uzsākšu bezkompromisa cīņu ar Māra Rožāna izplatītajiem meliem. Ir 2 lietas, kur mums visiem jābūt vienotiem - valsts aizsardzībā un palīdzībā Ukrainai, jo šīs abas lietas ir saistītas," tā E.Helmanis.

Kā zināms, Facebook lasāmais profils kategorizēts kā žurnālistikas lapa ar moto "Tas, kā visvairāk pietrūkst Ogres novadam, - neatkarīga pētnieciskā žurnālistika." Regulāri šī vietne, kurai ir 10 tūkstoši sekotāji, publicē ironiskus un neglaimojošus ierakstus un karikatūras par Ogres novada domes priekšsēdētāju E.Helmani un viņa politisko darbību.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?