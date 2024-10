Rotācijas apļa izbūve Suntažos ievērojami uzlabos satiksmes drošību

Papildus šiem darbiem ir paredzēts nojaukt pār Abzes upi esošo tiltu un tā vietā uzbūvēt jaunu.

Atskats vēsturē

2017. gada rudenī, Ogres novada pašvaldības vadība un speciālisti tikās ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pārstāvjiem, lai apspriestu pašvaldības un augstskolas sadarbību satiksmes infrastruktūras uzlabošanā Suntažos.

Tiekoties Suntažu pagasta centrā, kur kopā saiet četri valsts autoceļi, domes priekšsēdētājs Egils Helmanis uzsvēra, ka šo vietu nevar nosaukt ne par krustojumu, ne par satiksmes rotācijas apli, taču to var droši saukt par visiem satiksmes dalībniekiem – auto un citu spēkratu vadītājiem, gājējiem, velosipēdistiem – nepārskatāmu, nedrošu un pat bīstamu. Domes priekšsēdētājs norādīja, ka ir steidzami jārīkojas, lai situāciju novada lielākā pagasta centrā mainītu, ierīkojot satiksmes rotācijas apli un atbilstošu infrastruktūru gājējiem: “Satiksme Suntažos mazāka nekļūs. Ir jāatrod labākais risinājums satiksmes organizācijai šajā vietā, lai ikviens varētu justos droši – skolēni ceļā uz skolu un no skolas uz mājām, veikalu, iestāžu apmeklētāji, autobusu pasažieri, pieturā gaidot autobusu pienākam vai no autobusa izkāpjot; lai autovadītājiem būtu labi pārskatāms katrs ceļa pagrieziens, katra ceļa zīme. RTU mācībspēki, profesionāļi telpiskās plānošanas un satiksmes organizēšanas jomā, kopā ar saviem studentiem varētu sniegt savu redzējumu, kā pagasta centru sakārtot. Ar gatavu koncepciju pašvaldība tad vērstos Satiksmes ministrijā, jo šie ceļi ir valsts īpašums.”

Pašvaldības iesniegto projektu priekšlikumu skaitā arī rotācijas apļa izbūve Suntažos

2019. gada jūlijā pašvaldība saņēma vēstuli no Satiksmes ministrijas par plānotajiem transporta un sakaru projektu priekšlikumiem 2021.–2027. gada plānošanas periodam ar aicinājumu identificēt potenciālos projektus transporta un sakaru infrastruktūras jomā, kurus paredzēts īstenot laika posmā no 2021.–2030. gadam. Pašvaldība, atsaucoties uz ministrijas vēstuli, sagatavoja 14 projektu priekšlikumus, tai skaitā satiksmes rotācijas apļa būvniecību Suntažos, par kura izbūves nepieciešamību nešaubījās ne pašvaldības vadība un speciālisti, ne pagasta iedzīvotāji.

2020. gada decembrī 16. decembrī domes priekšsēdētājs E. Helmanis satiksmes ministram Tālim Linkaitam adresētajā vēstulē atkārtoti atgādināja par nepieciešamību atrisināt būtiskus jautājumus saistībā ar satiksmes infrastruktūru Ogres novada teritorijā; atkārtoti tāpēc, ka Satiksmes ministrijai iepriekš sūtītie lūgumi bija atstāti bez ievērības. Šajā vēstulē minēts autoceļu krustojums Suntažu pagasta centrā un uzsvērta nepieciešamība steidzami izbūvēt satiksmes rotācijas apli, jo šis krustojums tā konfigurācijas dēļ ir nepārskatāms, ļoti sarežģīts un bīstams gan transporta vadītājiem, gan gājējiem.

Uz šo vēstuli 2021. gada 8. janvārī pašvaldība saņēma Satiksmes ministrijas valsts sekretāres I. Stepanovas parakstītu atbildi, kurā norādīts, ka valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmu izstrādāšana tiek veikta, balstoties uz autoceļu tehniskās apsekošanas rezultātiem un satiksmes intensitātes uzskaites datiem, kā arī izvērtējot sociālekonomiskos faktorus, tādus kā iedzīvotāju izvietojums, elektroenerģijas patēriņš, skolu reforma, sabiedriskā transporta maršruti u.c. Atbildes vēstulē ministrija informē, ka katru gadu tiek izvērtēti visi valsts autoceļi, un valsts autoceļu tīklā veicamo darbu programmās tiek iekļauti autoceļi ar sliktāku seguma stāvokli un lielāku satiksmes intensitāti, tādā veidā nodrošinot iespējami lielākam satiksmes dalībnieku skaitam labākus braukšanas apstākļus.

Saistībā ar Suntažu pagasta centrā esošā valsts reģionālo autoceļu P4 Rīga-Ērgļi un P8 Inciems–Sigulda–Ķegums krustojuma pārbūvi ministrijas vēstulē norādīts, ka būvprojektu plānots izstrādāt 2022. gadā, savukārt šī krustojuma pārbūve būs iespējama ne ātrāk kā 2023. gadā. 2023. gadā krustojuma pārbūves darbi tomēr nenotika.

Ministru maiņai pozitīvs rezultāts

2022. gada 14. decembrī T. Linkaitu satiksmes ministra amatā nomainīja Jānis Vitenbergs. 2023. gada 29. maijā J. Vitenbergs ieradās Ogres novadā, lai kopā ar domes priekšsēdētāju apsekotu novada ceļu tīklu un ceļu posmus, kur jau notiek vai tuvākajā laikā plānots uzsākt darbus, tostarp Suntažu pagasta centru.

Tiekoties ar ministru, domes priekšsēdētājs atgādināja, ka, pieaugot satiksmes intensitātei, jau labu laiku satiksmes infrastruktūra un satiksmes organizācija pagasta centrā visiem satiksmes dalībniekiem ir nepārskatāma, nedroša un pat bīstama. E. Helmanis arī informēja ministru, ka pašvaldība ir aktīvi iesaistījusies, lai izstrādātu un sniegtu priekšlikumus situācijas uzlabošanai – piesaistīti dažādu Rīgas Tehniskās universitātes fakultāšu studenti, CSDD veikusi krustojuma auditu, diemžēl līdz šim VSIA “Latvijas Valsts ceļi” nebija iespējas paredzēt budžetā līdzekļus satiksmes organizācijas sakārtošanai Suntažu centrā.

Vizītes laikā Ogres novadā satiksmes ministrs J. Vitenbergs apstiprināja, ka Suntažu pagasta centrā satiksmes rotācijas aplis tiks izbūvēts jau 2024. gadā, piebilstot, ka tas ir īpaši būtiski pēc ceļa posma Kangari – Jugla izbūves, kad transporta kustība Suntažos tikai pieaugs.

Valsts autoceļu krustojuma pārbūve par satiksmes rotācijas apli tika uzsākta 2024. gada jūlijā.

E. Helmanis: “Vairākus gadus cīnījāmies, lai Suntažu centrā tiktu izbūvēts satiksmes rotācijas aplis. Pateicoties J. Vitenbergam, kurš izprata, cik nopietna ir situācija Suntažu pagasta centrā, tika rasts finansējums, lai šo projektu īstenotu, lai iedzīvotāji varētu justies droši, šķērsojot autoceļu, lai ceļš uz skolu skolēniem būtu drošs.”

Kā informē VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, darbus autoceļu P8/P4 satiksmes mezglā Suntažu pagasta centrā veic SIA “Baltija būve” par līgumsummu 1 845 504,27 eiro (ar PVN), projekts tiek finansēts no valsts budžeta. Būvuzraudzību īsteno SIA “Ceļu inženieri”, pārbūves projekta autors ir SIA “Projekts EAE”.