Iniciatīvas iesniedzējs saredz pozitīvo
Kā zināms, uz Latvijas valsts nozīmes divvirzienu autoceļiem smagajam kravas transportam (līdz 40 tonnām) šobrīd ir atļauts pārvietoties ar ātrumu līdz 90 km/h.
"Aicinām noteikt smagajam kravas transportam (virs 12 tonnām) maksimālo atļauto ātrumu ne lielāku par 70 km/h uz divvirzienu valsts autoceļiem, kas neatbilst 2+2 joslu vai automaģistrāles standartam. Tāpat aicinām izvērtēt diferencētu ātruma regulējumu atkarībā no ceļa seguma kvalitātes un stiprināt kontroli pār smagā transporta ātruma ievērošanu," tā raksta iniciatīvas iesniedzējs.
Aprakstā uzsvērts, ka smagajiem transportlīdzekļiem ir garš bremzēšanas ceļš, un sadursmēs ar vieglo transportu sekas bieži ir letālas. Latvijas ceļu tehniskais stāvoklis, šaurie profili un apdzīšanas iespēju trūkums rada augstu risku gan profesionālajiem šoferiem, gan citiem satiksmes dalībniekiem. Tāpat teikts, ka "Citās Eiropas valstīs uz līdzīga tipa ceļiem smagajam transportam ir zemāki ātruma ierobežojumi, kas uzlabo satiksmes drošību un samazina bojāgājušo skaitu." Jāsaka gan, ka nav minētas konkrētas Eiropas valstis, kuru prakse varētu lieti noderēt Latvijas apstākļiem un situācijai.
Komentētāji vīrieši "uzsprāgst" kritikā
Teju vai visi no šobrīd 779 komentētājiem ir vīrieši, kuri neslēpj savu sašutumu un kritiku šādai iecerei.
Agris Birznieks paužot savu nostāju, raksta: "Pareizi jau ir. Visvienkāršākais ir samazināt braukšanas ātrumu, nevis kaut ko ar ceļu infrastruktūras uzlabošanu darīt..."
"Tieši tāpēc, salīdzinoši nesen, smago ātrums tika palielināts no 80 līdz 90 - lai tie iekļautos kopējā plūsmā un nebūtu jāveic liekas apdzīšanas," atgādina Jānis Griķis.
Sociālo mediju lietotājs Rūdolfs Vēsma arī vērš uzmanību uz to, ka "Visdrošāka satiksme ir, kad visi satiksmes dalībnieki pārvietojas ar vienādu braukšanas ātrumu, nav jāveic apdzīšanas manevri, visbīstemakie manevri, jo ir saistīti ar iebraukšanu pretejā vieziena kustības josla!!!"
Agris Liepkalns: "Es atvainojos, bet "ko pīpē" idejas autors!!!!!??? Ir tik daudz līkumainu ceĺu, kur kilometriem nebūs iespējams apdzīt smagos, kur brauc uz 70 kmh....un tieši tādā veidā tiks palielināts avāriju risks, jo palielināsies apdzīt gribētāju skaits!"
Pilnīgi šim viedoklim piekrīt Māris Rubens, rakstot, ka "Kā ātruma samazināšana smagajiem samazinās avārijas? Būs tieši otrādāk - notiks daudz vairāk apdzīšanas un avārijas ar smagām sekām. Ja nesteidzoties var atļauties braukt aiz smagajiem uz 85-90km/h, tad braucot uz 70km/h nebrauks aizmugurē, bet apdzīs. Rezultātā avāriju skaits palielināsies vairākas reizes."
Aivis Brutāns arī prognozē tikai "satiksmes negadījumu skaita pieaugumu, ja samazinātu kravinieku ātrumu, jo - būtu biežākas apdzīšanas. Un kā jau pieteicējs raksta - tas palielina avāriju risku."
Lēnāka satiksme nozīmē vairāk apdzīšanas manevrus. "Vairāk apdzīšnas manevri= vairāk bīstamas situācijas! Vairāk bīstamas situācijas = vairāk potenciālu avāriju!!!
“IZCILA” iniciatīva - malači," ironizē Kristaps Šteinbergs
Savu ironijas devu pievieno arī Artur Timofeev: "Varbūt tad visiem uz 30kmh? Lai visi brauc plūsmā uz 30! Un par katru pārsniegto kmh - 1000 eur sods! Darīsim visu tikai lai ceļus nebūvēt!"
Mārcis Priede īss un lakonisks: "Šito marasmu atkal ierosina kāds progresīvais velosipēdists?"
Komentētājs Viktors Ņikiforovs analizējot iniciatīvas piedāvājumu, norāda: "Tad, kad būs infrastruktūra (divas joslas vienā virzienā starp visām lielajām pilsētām) līdzvērtīga tajām valstīm, kur ir šāds risinājums ir pieņemt, tad var rosināt."
Sava ideja ir Vladislavam Domarkam: "Labāk uzbūvēsim Rail Baltic kur nenotiks avārijas, tā drošāk un labāk iztērēta nauda + visur vēl papildus radarus uz radariem un vēl drošības pēc vēl radarus kas čeko esošos radarus. Tie āksti darīs visu, lai nevajadzētu sakārtot ceļu infrastruktūru LV. 100% autors dzīvo uz citas planētas."
Viena no retajām komentētājām sievietēm, kas piedalās šajā diskusijā Valija Markava pievienojas vairākuma viedoklim: "Nudien autoceļi nebūs drošāki, būs nepārtrauktas apdzīšanas, turklāt iedomājieties smago auto kolonnu ( kādas 10 fūres) braucam uz 70km/h un ko darīt pārējiem? Noteikti nedrīkst parakstīt šādu iniciatīvu!"