"Sadales tīkls" ir izsludinājis paaugstinātu operatīvo gatavību bojājumu novēršanai. Elektrotīkla bojājumu gadījumā tos novērst ir gatavi vairāki simti elektromontieru visā Latvijā, pastiprinātā režīmā strādājot arī naktī.
Gatavojoties vētrai, "Sadales tīkls" arī aicina iedzīvotājus laikus parūpēties par uzlādētiem akumulatoriem mobilajiem telefoniem, datoriem un citām ikdienā izmantojamām viedierīcēm. Uzņēmumā uzsver, ka spēcīgajā vējā nav droši atrasties ārā, īpaši jāuzmanās gaisvadu elektrolīniju un citu elektroietaišu tuvumā. Nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, zari, vai redzami pārrauti elektrolīnijas vadi. Par šādām bīstamām situācijām nekavējoties jāziņo "Sadales tīklam", zvanot uz diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.
Ja īpašumā pazūd elektrība, pirmais solis ir pārbaudīt mājsaimniecības elektrības drošības slēdžus - vai tie nav atslēgušies. Nereti elektroapgādes atjaunošanai pietiek vien ar slēdža ieslēgšanu. Savukārt aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi "www.sadalestikls.lv" pieejamā digitālajā atslēgumu kartē, kur apkopota informācija par jau reģistrētajiem elektrotīkla bojājumiem.
Vēl nereģistrētos bojājumus un dabā pamanītos infrastruktūras defektus iedzīvotāji aicināti pieteikt mājaslapas sadaļā "Pieteikt bojājumu". Konkrētajā rīkā, kas pieejams gan datorā, gan viedierīcēs, iespējams pievienot arī bojājuma vietas koordinātes, kas palīdz identificēt bojājuma vietu.
"Sadales tīkls" nepārtraukti seko līdzi meteorologu prognozēm, vēja pārvietošanās ceļam un situācijai vidējā sprieguma elektrotīklā, uzsver uzņēmumā. Konstatējot bojājumus, elektroapgāde ar informācijas tehnoloģiju sistēmu palīdzību iespēju robežās tiek atjaunota pa citām elektrolīnijām jau pirms bojājumu novēršanas. Tikmēr operatīvā darba brigādes nekavējoties sāk bojājumu vietu lokalizēšanu un tehniskos darbus infrastruktūras atjaunošanai. Sarežģītāku un plašu bojājumu situācijās to novēršana var aizņemt ilgāku laiku.
Ja bojājums ir vidējā sprieguma elektrotīklā un klients ir norādījis savu mobilo tālruni vai e-pastu operatīvās informācijas saņemšanai, apmēram 20 minūšu laikā par atslēgumu adresē pienāks īsziņa vai e-pasts.
Uzņēmumā atklāj, ka pasliktinātos laikapstākļos visvairāk apdraudētas ir neizolētas gaisvadu elektrolīnijas, kas veido 35% no visa "Sadales tīkla" elektrotīkla. Operators pakāpeniski veic elektrolīniju modernizāciju, tai skaitā to pārbūvi pazemes kabeļos un izolētos gaisvados, veidojot arvien drošāku tīklu. Sagaidāms, ka 2030. gadā izolētā elektrotīkla īpatsvars būs tuvu 80%.
Tāpat uzņēmums ik gadu no potenciāli bīstamiem kokiem, krūmiem un zariem attīra gaisvadu elektrolīniju trases, tomēr spēcīgās vētrās elektrolīnijās var tikt iegāzti arī ārpus elektrolīniju trasēm augoši lielie koki.
Arī "Latvijas dzelzceļš" sociālajos tīklos norāda, ka uzņēmuma kolēģi jau ir gatavībā, lai likvidētu potenciālos bojājumus. "Aicinām būt piesardzīgiem, izvērtējot nepieciešamību doties ceļā un būt saprotošiem, ja kāds vilciens aizkavējas vēja radīto postījumu dēļ," mudina uzņēmumā.
Jau ziņots, ka svētdien Latvijā ieplūdīs auksts gaiss, kas saglabāsies arī nākamajā nedēļā, turklāt svētdien gaidāms postošs vējš un nokrišņi, brīdina sinoptiķi.
Dienā visā valstī gaidāma ziemeļrietumu vēja pastiprināšanās brāzmās līdz 20-26 metriem sekundē. Gaidāms lietus un sniegs, vietām arī krusa, tomēr, sākot no valsts rietumiem, mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule. Daļā Latvijas veidosies īslaicīga sniega sega, gaisa temperatūra svētdien nepārsniegs +2..+8 grādus.
Sagaidāms, ka svētdienas vētrā lūzīs koki, iespējami bojājumi jumtiem un citi postījumi. Postošākās vēja brāzmas prognozētas Kurzemē, Zemgalē un Vidzemes rietumos. Svētdien Latvijā iespējami plašākie vēja postījumi kopš 2024. gada 29. jūlija vētras, tādēļ vēlams atcelt visus pasākumus brīvā dabā un braucienus. Satiksmi var apgrūtināt ne tikai krītoši koki un to zari, bet arī sniegs un putenis.