Saskaņā ar aģentūras LETA arhīvu četrās Lieldienu brīvdienās 2025. gada aprīļa otrajā pusē uz Latvijas ceļiem tika pieķerti 44 dzērājšoferi.
Šogad Lielajā piektdienā pieķerti 16 dzērājšoferi, Klusajā sestdienā - 13, Pirmajās Lieldienās - 20, bet Otrajās Lieldienās - seši. Katru dienu fiksēts arī pa vienam transportlīdzekļa vadītājam narkotisko vielu ietekmē, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.
Pēdējā svētku brīvdienā valstī reģistrēti 49 ceļu satiksmes negadījumi, četros no tiem cietuši četri cilvēki, tostarp Rīgas reģionā traumas guvis velosipēdists.
Par ātruma pārsniegšanu pirmdien pie atbildības saukti 262 šoferi, kā arī fiksēts viens agresīvas braukšanas gadījums, liecina policijas apkopotā statistika.