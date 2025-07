Sakostā izlīgst ar suņa saimnieci

Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 20. jūnijā Ogrē, izskatot krimināllietas materiālus, konstatējusi, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirknī šā gada 9. janvārī uzsākts kriminālprocess par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ja tā rezultātā cietušajam nodarīts vidēja smaguma miesas bojājums.

Minētajos materiālos pieejamā informācija liecina, ka pērnā gada 24. oktobrī ap pulksten 18 kaimiņa suns Sandrai A. (vārds mainīts) nodarījis vidēja smaguma miesas bojājumus. Tā rezultātā šā gada 22. aprīlī persona atzīta par cietušo, bet kaitējuma kompensāciju nepieteica. Savukārt suņa saimniece Janīna B. (vārds mainīts) jau 11. aprīlī atzīta par aizdomās turamo noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, jo, atrodoties savā īpašumā, nenodrošināja viņai piederošā bezšķirnes kaukāziešu aitu šķirnes tipa suņa atrašanos norobežotā teritorijā, kas novērstu iespēju sunim izkļūt no tās un uzbrukt citiem. Rezultātā, noraujoties no ķēdes, suns izskrēja no īpašuma teritorijas un aizskrēja līdz citam īpašumam, kur uzbruka Sandrai brīdī, kad viņa ar savu suni bija izgājusi pastaigāties, un iekoda kreisās rokas augšējā daļā. Pēc tam kaukāzietis iekoda cietušās pekiniešu šķirnes sunim un brīdī, kad Sandra mēģināja savu suni atbrīvot no uzbrucēja ciešā satvēriena, iekoda Sandrai labās rokas mazajā pirkstā.

Suņa uzbrukuma rezultātā cietušajai nodarīti vidēja smaguma miesas

bojājumi, kas izraisījuši ilgstošu veselības traucējumu uz laiku ilgāku par 21 dienu, proti, – sievietei konstatēta plēsta brūce un zemādas asinsizplūdums kreisā augšdelma apvidū, plēsta brūce labās rokas 5. pirksta gala falangas apvidū ar gala falangas lūzumu un daļēju traumatisku amputāciju.

Nopratinot Janīnu kā apsūdzēto, viņa atzina sevi par pilnībā vainīgu nodarījuma izdarīšanā, piekrita apsūdzībā norādītajiem faktiskajiem apstākļiem un

juridiskajai kvalifikācijai. Neko papildus liecināt nevēlējās un izdarīto nožēloja. Vēl norādīja, ka ir izlīgusi ar cietušo. Janīna lūdz atbrīvot viņu no samaksas par valsts nodrošināto juridisko palīdzību, jo ir pensionāre un viņai nav papildu ienākumu. Prokurore atzina, ka lūgums ir pamatots un apmierināms.

Pirmstiesas kriminālprocesā noskaidrots, ka apsūdzētā ir Latvijas Republikas pilsone, šķīrusies, apgādībā personu nav, ieguvusi vidējo izglītību, pensionāre, agrāk nesodīta, nav saukta pie kriminālatbildības un pēdējā gada laikā nav tikusi atbrīvota no kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Austrumzemgales prokuratūrā starp cietušo un apsūdzēto noslēgts izlīgums. Kriminālprocess izbeigts, atbrīvojot apsūdzēto no kriminālatbildības.

Nolemts arī atbrīvot apsūdzēto no procesuālo izdevumu samaksas un procesuālos izdevumus, kas saistīti ar zvērināta advokāta sniegto juridisko palīdzību, 235 eiro apmērā segt no valsts līdzekļiem.