Visām klātesošajām personām sākti administratīvā pārkāpuma procesi par mājsēdes neievērošanu un pulcēšanos. Katrai personai par abiem pārkāpumiem piemērots kopējais sods 500 eiro apmērā.
Tāpat tiks vērtēta viesu nama īpašnieka atbildība.
Naktī uz 7.novembrī policija saņēma kāda iedzīvotāja zvanu, kurš informēja par trokšņošanu un iespējamu salūta šaušanu kādā viesu nama teritorijā.Reaģējot uz saņemto informāciju, likumsargi Ogres novadā, Tīnūžu pagastā kādā viesu namā konstatēja pasākumu, kurā bija sapulcējies 21 jaunietis vecumā no 18 līdz 25 gadiem.
Visām klātesošajām personām sākti administratīvā pārkāpuma procesi par mājsēdes neievērošanu un pulcēšanos. Katrai personai par abiem pārkāpumiem piemērots kopējais sods 500 eiro apmērā.
Tāpat tiks vērtēta viesu nama īpašnieka atbildība.