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Sestdiena, 3. oktobris, 2026 17:40

Sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi par iecirkņu darba traucēšanu

LETA
Sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi par iecirkņu darba traucēšanu
Foto: Valsts policija
Sestdiena, 3. oktobris, 2026 17:40

Sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi par iecirkņu darba traucēšanu

LETA

Valsts policija (VP) sākusi divus administratīvā pārkāpuma procesus par vēlēšanu iecirkņu darba traucēšanu Daugavpilī un Rīgā, aģentūru LETA informēja VP.

Policija saistībā ar Saeimas vēlēšanām šodien līdz plkst. 17 reaģējusi uz 20 dažādiem signāliem par iespējamiem pārkāpumiem, no kuriem četros gadījumos sākti administratīvā pārkāpuma procesi.

No tiem divos gadījumos konstatēti partiju priekšvēlēšanas aģitācijas pārkāpumi Aknīstē un Lestenē, kur publiski pieejamā vidē uz reklāmas stendiem atradās partijas aģitācijas materiāli. Šie procesi pēc piekritības nodoti Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

Tāpat divos gadījumos sākti administratīvā pārkāpuma procesi par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot vēlēšanu iecirkņa darbu Daugavpilī, kā arī Rīgā, kur viena persona vēlēšanu iecirknī bojāja tur izvietotos informatīvos plakātus.

Lielākoties saņemtie signāli par iespējamiem pārkāpumiem nav apstiprinājušies, tomēr dažos vēl turpinās pārbaude.

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