Ogres slimnīcā strādā augsti kvalificēti speciālisti:
• sertificēta masiere, māsa, fizikālo procedūru speciāliste Maija Liepa;
• sertificēta māsa, fizikālo procedūru un hidromasāžas speciāliste Gaļina Gita Sirmā;
• sertificēta masiere Baiba Kupruka;
• sertificēta masiere Tatjana Sitko;
• masiere Egle Nagle – specializējas sporta masāžā;
• masieris Andrii Kushnarov – specializējas sporta masāžā.
Speciālisti piedāvā:
• Klasisko ārstniecisko masāžu – muskuļu saspringuma un sāpju mazināšanai, kustību uzlabošanai;
• Limfodrenāžas (manuālo) masāžu – limfas atteces veicināšanai un tūskas mazināšanai;
• Sporta masāžu – muskuļu sagatavošanai slodzei un atjaunošanās procesiem pēc tās;
• Hidromasāžu – relaksācijai, asinsrites uzlabošanai un muskuļu atslābināšanai;
• Masāžu ar karstajiem akmeņiem – dziļai relaksācijai un muskuļu saspringuma mazināšanai;
• Banku masāžu – asinsrites un vielmaiņas stimulēšanai audos;
• Reflektorā pēdu masāžu – organisma funkciju stimulēšanai caur refleksajiem punktiem pēdās;
• Zviedru taktīlo masāžu – nomierinošai iedarbībai, stresa un trauksmes mazināšanai;
• Zīdaiņu masāžu – mazuļa attīstības, muskulatūras un labsajūtas veicināšanai;
• Klasisko masāžu bērniem – stājas, muskulatūras un fiziskās attīstības atbalstam;
• Logopēdisko masāžu – runas, artikulācijas un mutes muskulatūras funkciju uzlabošanai.
Masāža nav tikai patīkama relaksācija – tā ir nozīmīgs palīglīdzeklis profilaksē, rehabilitācijā un atveseļošanās procesos. Tā palīdz mazināt saspringumu, uzlabot kustību funkcijas, asinsriti un vispārēju pašsajūtu, norāda slimnīca.
Svarīgi – masāža ir ārstniecības pakalpojums, tādēļ pirms procedūras speciālists izvērtē veselības stāvokli, indikācijas un iespējamās kontrindikācijas. Atsevišķos gadījumos masāža nav ieteicama, piemēram, akūtu saslimšanu, drudža, infekciju, trombožu, smagu sirds un asinsvadu saslimšanu vai citu nopietnu veselības traucējumu gadījumā.
Ogres rajona slimnīca informē, ka iespējams iegādāties arī dāvanu kartes rehabilitācijas pakalpojumiem – praktiska un veselību veicinoša dāvana Jūsu tuviniekiem!
Ar masāžu cenrādi iespējams iepazīties: