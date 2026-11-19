Trampa un Putina divpusējās sarunas Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības (APEC) samita gaitā notika pirms trīspusējās ASV, Krievijas un Ķīnas līderu tikšanās.
CNN vēsta, ka Trampa un Putina tikšanās ilga aptuveni 40 minūtes.
Pēc sarunām līderi medijiem nesniedza paziņojumus par tikšanās rezultātiem.
Putins un Tramps apsprieda Ukrainas konfliktu un divpusējo attiecību jautājumus, žurnālistiem sacīja Krievijas diktatora palīgs Jurijs Ušakovs.
Tikšanās ilga 35-40 minūtes, norādīja Putina palīgs.
Tikšanās noritēja labi, un Putins pēc tās izgāja ārā lieliskā noskaņojumā, viņš piebilda.
Putina un Trampa tikšanās laikā netika izteikti īpaši svarīgi paziņojumi, visi gatavojas trīspusējām sarunām, Ušakovs sacīja žurnālistiem.