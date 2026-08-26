Sēru vēsts no Ukrainas: Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitālijs Šampiņš

Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) aģentūrai LETA norādīja, ka aizsardzības nozare izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgājušā Šampiņa tuviniekiem, draugiem un līdzgaitniekiem.
NBS rīcībā esošā informācija liecina, ka Ukrainā kritušais Latvijas valstspiederīgais iepriekš nav dienējis NBS vai izgājis obligāto militāro dienestu. Tāpat persona nav noteiktajā kārtībā informējusi NBS par došanos uz Ukrainu un kļūšanu par brīvprātīgo karavīru Ukrainas bruņotajos spēkos.
Savukārt Ārlietu ministrijā aģentūrai LETA norādīja, ka Latvijas vēstniecība Ukrainā līdz šim nav saņēmusi oficiālu informāciju. Ja tāda tiks saņemta, Latvijas vēstniecība sniegs visu nepieciešamo atbalstu tuviniekiem.
Aizsardzības ministrija un NBS, pirms iesaistīšanās aktīvā karadarbībā Ukrainā, aicina Latvijas pilsoņus ļoti nopietni un atbildīgi izvērtēt savas militārās zināšanas, sagatavotību un praktiskās iemaņas.
Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudējis jau ceturtais Latvijas brīvprātīgais. 2025. gadā Ukrainā gāja bojā Ņikita Tarenovs ar segvārdu "Latvietis", 2024. gadā Ukrainā krita 1983. gadā dzimušais Latvijas brīvprātīgais karavīrs Edgars Platonovs, bet 2023. gada rudenī Krievijas īstenotā dronu uzbrukumā Ukrainas austrumos Doneckas apgabalā pie Limanas pilsētas gāja bojā cits brīvprātīgais, bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīrs Vitālijs Smirnovs.