Pirmdiena, 06.04.2026 04:51
Dzinta, Filips, Vīlips, Zinta
Svētdiena, 5. aprīlis, 2026 10:28

Sestdien aizturēti astoņi stipri iereibuši un viens narkotiku reibumā esošs vadītājs

LETA
Foto: Valsts policija. Ilustratīts attēls
Sestdien Latvijā aizturēti astoņi stipri iereibuši un viens narkotiku reibumā esošs vadītājs, informēja Valsts policija.

Aizvadītajā diennaktī par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti pieci administratīvo pārkāpumu procesi un astoņi kriminālprocesi. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā Rīgas reģionā sākts viens kriminālprocess.

Trīs administratīvo pārkāpumu procesi sākti Vidzemē, pa vienam - Kurzemē un Latgalē.

Rīgas reģionā aizturēti trīs stipri iereibuši vadītāji, Kurzemē divi, bet Zemgalē, Vidzemē un Latgalē - pa vienam. Pret viņiem visiem sākti kriminālprocesi.

No četriem vadītājiem, par kuru pārkāpumu sākts kriminālprocess, tiks konfiscēts transportlīdzeklis, bet piecos gadījumos paredzēts piedzīt transportlīdzekļa vērtību.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?