Aizvadītajā diennaktī par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti pieci administratīvo pārkāpumu procesi un astoņi kriminālprocesi. Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā Rīgas reģionā sākts viens kriminālprocess.
Trīs administratīvo pārkāpumu procesi sākti Vidzemē, pa vienam - Kurzemē un Latgalē.
Rīgas reģionā aizturēti trīs stipri iereibuši vadītāji, Kurzemē divi, bet Zemgalē, Vidzemē un Latgalē - pa vienam. Pret viņiem visiem sākti kriminālprocesi.
No četriem vadītājiem, par kuru pārkāpumu sākts kriminālprocess, tiks konfiscēts transportlīdzeklis, bet piecos gadījumos paredzēts piedzīt transportlīdzekļa vērtību.