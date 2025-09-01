Sestdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši 16 cilvēki

Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 102 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 16 personas. Tostarp ceļu satiksmes negadījumos cietuši seši velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs.
Visvairāk cietušo sestdien bija Rīgas reģionā - 12, tostarp pieci velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Vidzemē negadījumos bija divi cietušie, tāpat arī Kurzemē negadījumos cieta divi cilvēki, tostarp viens velosipēdists.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 496 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 259 par ātruma pārsniegšanu un divi par agresīvu braukšanu.