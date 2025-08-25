Sestdien ceļu satiksmes negadījumos cietuši 26 cilvēki

No cietušajiem četri ir elektrisko skrejriteņu vadītāji, trīs - velosipēdisti un viens - gājējs.
Kopumā diennakts laikā valstī reģistrēti 125 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 22 bijuši ar cietušajiem, bet bojāgājušo nav.
Lielākā daļa ceļu satiksmes negadījumu ar cietušajiem reģistrēti Rīgas reģionā, kur 11 avārijās traumas guvuši 12 cilvēki, ieskaitot trīs elektriskā skrejriteņa vadītājs, divus velosipēdistus un vienu gājēju.
Vidzemē notikuši četri negadījumi, kuros cietuši pieci cilvēki, tostarp viens elektriskā skrejriteņa vadītājs, Zemgalē reģistrēti trīs negadījumi ar trim cietušajiem, tostarp vienu velosipēdistu, Kurzemē divās avārijās cietuši četri cilvēki, bet Latgalē divos ceļu satiksmes negadījumos cietušas divas personas, liecina policijas apkopotie dati.