Sestdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēki

Sestdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 13 cilvēki
Foto: Valsts policija
Sestdien Latvijā reģistrēti 132 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 13 cilvēki, informēja Valsts policija.

Vakar pieci cilvēki cieta avārijās Latgalē, pa trim - Rīgas reģionā un Zemgalē, bet divi - Vidzemē. Četri no cietušajiem bija gājēji.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi 13 vadītājus: četrus Rīgas reģionā, pa trim - Zemgalē un Latgalē, divus Vidzemē un vienu Kurzemē. 11 aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.

Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 214 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 11 autovadītāji, Vidzemē - 71, Latgalē - 56, Kurzemē - 46, bet Zemgalē - 30 transporta līdzekļu vadītāji. Divi vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.

Kopumā policija vakar noformējusi 504 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.

