Sestdien ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 19 cilvēki

Vakar 11 cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, četri - Zemgalē, trīs - Latgalē, bet viens - Kurzemē. Divi no cietušajiem bija velosipēdisti, bet vēl divi - elektroskrejriteņu vadītāji.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi deviņus vadītājus: četrus - Latgalē, trīs - Rīgas reģionā, bet pa vienam - Kurzemē un Vidzemē. Seši aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 357 protokoli: Rīgas reģionā sodīti vien desmit autovadītāji, Vidzemē - 178, Latgalē - 95, Kurzemē - 42, bet Zemgalē - 30 transporta līdzekļu vadītāji. Trīs vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 590 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.