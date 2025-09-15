Sestdien deviņi stipri iereibuši autovadītāji tikuši pie kriminālprocesiem

Pirmdiena, 15.09.2025 13:48
Svētdiena, 14. septembris, 2025 09:54

Leta
Foto: Valsts policija
Leta

Sestdien Latvijā deviņi stipri iereibuši autovadītāji tikuši pie kriminālprocesiem, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.

Kopumā aizvadītajā diennaktī par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi un deviņi kriminālprocesi. Visi administratīvo pārkāpumu procesi sākti Rīgas reģionā.

Tāpat galvaspilsētā un apkārtnē, kā arī Latgalē sākti pa diviem kriminālprocesiem par transportlīdzekļa vadīšanu lielā reibumā. Vidzemē pieķerti trīs stipri iereibuši braucēji, bet Zemgalē un Kurzemē pa vienam.

Trīs gadījumos transportlīdzeklis par braukšanu reibumā tiks konfiscēts, bet sešos gadījumos tiks piedzīta tā vērtība.

2022.gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.

Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.

