Kopumā aizvadītajā diennaktī no visiem ceļu satiksmes negadījumiem 13 bija ar cietušajiem. Negadījumos cieta arī viens gājējs, viens velosipēdists un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs.
Visvairāk izsaukumu bijis Rīgas reģionā, kur reģistrēti 268 izsaukumi ar izbraukšanu.
Par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem pieņemts 491 administratīvā pārkāpuma lēmums, tostarp 161 gadījumā pārkāpums bijis par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.
Tāpat pagājušajā diennaktī Valsts policija aizturēja 15 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Septiņos gadījumos piemērota administratīvā atbildība, bet astoņos sākts kriminālprocess. Divi transportlīdzekļi paredzēti konfiskācijai, bet sešos gadījumos tiks piedzīta transportlīdzekļa vērtība.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēta viena automašīnas zādzība, divas zādzības no mājokļa, kā arī pieņemti trīs lēmumi par nošķiršanu.