Kā aģentūra LETA uzzināja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā, 12 gadījumos par braukšanu alkohola reibumā sākti kriminālprocesi, bet sešos - administratīvā pārkāpuma procesi, kas nozīmē, ka šo autovadītāju organismā alkohola koncentrācija bija līdz 1,5 promilēm.
Seši dzērājšoferi apturēti Rīgas reģionā, tikpat - Zemgalē, Vidzemē pie stūres alkohola reibumā bija sēdušies trīs automašīnu vai motociklu vadītāji, Latgalē - divi, bet Kurzemē - viens.
Četros sāktajos kriminālprocesos dzērājšoferiem konfiscēts pārkāpumā izmantotais transportlīdzeklis, bet astoņos gadījumos par labu valstij piedzīs naudas summu, kas var sasniegt transportlīdzekļa vērtību.