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Svētdiena, 21. jūnijs, 2026 10:17

Sestdien pie stūres reibumā pieķerti 18 transportlīdzekļu vadītāji

LETA
Sestdien pie stūres reibumā pieķerti 18 transportlīdzekļu vadītāji
Foto: Valsts policija
Svētdiena, 21. jūnijs, 2026 10:17

Sestdien pie stūres reibumā pieķerti 18 transportlīdzekļu vadītāji

LETA

Neraugoties pirmsjāņu laikā plaši izplatītajām kampaņām un aicinājumiem nesēsties pie stūres alkohola reibumā, sestdien policija tomēr apturējusi 18 iereibušus transportlīdzekļu vadītājus.

Kā aģentūra LETA uzzināja Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā, 12 gadījumos par braukšanu alkohola reibumā sākti kriminālprocesi, bet sešos - administratīvā pārkāpuma procesi, kas nozīmē, ka šo autovadītāju organismā alkohola koncentrācija bija līdz 1,5 promilēm.

Seši dzērājšoferi apturēti Rīgas reģionā, tikpat - Zemgalē, Vidzemē pie stūres alkohola reibumā bija sēdušies trīs automašīnu vai motociklu vadītāji, Latgalē - divi, bet Kurzemē - viens.

Četros sāktajos kriminālprocesos dzērājšoferiem konfiscēts pārkāpumā izmantotais transportlīdzeklis, bet astoņos gadījumos par labu valstij piedzīs naudas summu, kas var sasniegt transportlīdzekļa vērtību.

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