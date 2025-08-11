Sestdien satiksmes negadījumos cietuši 20 cilvēki un miruši trīs

VP plkst.22.35 saņēma izsaukumu uz Smiltenes novada autoceļa P24 posma Smiltene-Valka trešo kilometru, kur kāds vīrietis, vadot automašīnu "Volvo V60", uzbrauca gājējam, kurš atradās uz brauktuves bez gaismu atstarojošiem elementiem. Gājējs notikuma vietā no gūtajām traumām miris.
Rīgas reģionā aizvadītajā diennaktī notikusi 61 avārija, Zemgales reģionā - 11, Vidzemē - astoņas, Kurzemē - 27, bet Latgales reģionā desmit.
Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 525 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 218 par ātruma pārsniegšanu, kā arī četri par agresīvu braukšanu.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti pieci administratīvo pārkāpumu procesi un septiņi kriminālprocesi.
Vakardien Vidzemē divās sadursmēs starp kravas automobili un vieglo pasažieru transportlīdzekli dzīvību zaudēja divi cilvēki.
Plkst.16.15 notikusi kravas transportlīdzekļa "Iveco" un vieglās automašīnas "Audi A6" sadursme uz Tallinas šosejas Ādažu novadā, pie Kadagas. Sadursmē gūto traumu rezultātā vieglās automašīnas vadītājs miris notikuma vietā.
VP noskaidro notikušā apstākļus.
Tāpat plkst.17.36 VP saņēma izsaukumu uz Siguldas novada Mālpils pagastu, Sidgundu, kur uz autoceļa P8 notika sadursme starp kravas automašīnu "Volvo FH" un vieglo automašīnu "Lancia Ypsilon". Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā vieglās automašīnas vadītājs gāja bojā notikuma vietā.
Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vieglās automašīnas vadītājs, iespējams, iebrauca pretējā virziena braukšanas joslā.