Diviem autovadītājiem piemērota administratīvā atbildība. Savukārt 15 gadījumos sākti kriminālprocesi, kas nozīmē, ka alkohola koncentrācija autovadītāju organismā pārsniegusi pusotru promili.
Rīgas reģionā aizturēti seši iereibušie, pa trim - Zemgalē, Kurzemē un Latgalē, bet vēl divi Vidzemē.
Piecos gadījumos transportlīdzekli konfiscēs, bet no desmit dzērājšoferiem tiks piedzīta izmantotā transportlīdzekļa vērtība.
Kopumā policija vakar noformējusi 577 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tai skaitā 282 par ātruma pārsniegšanu un piecus par agresīvu braukšanu.