Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes jomā pieņemti 415 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 199 par ātruma pārsniegšanu un divi par agresīvu braukšanu. Visvairāk ātruma pārkāpēju - 57 - aizturēts Latgalē. Savukārt agresīvie autovadītāji bijuši Rīgas reģionā un Kurzemē.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi un 11 kriminālprocesi. Puse no visiem dzērājšoferiem pieķerta Rīgas reģionā.
Policijas dati liecina, ka četros gadījumos, kad autovadītāji bijuši vairāk nekā 1,5 pormiļu reibumā un sākti kriminālprocesi, viņu transportlīdzekļi tiks konfiscēti. Bet septiņos gadījumos tiks piedzīta to vērtība.