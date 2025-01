Sestdienas rītā daudzviet Latvijā autoceļi ir sniegoti un apledo

Kompānijā norāda, ka sestdienas rītā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem Kurzemē, Latgalē un vietām Zemgalē, Vidzemē.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos ir iesaistītas 103 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Tostarp apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Siguldas līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas (A3) posmā no Braslas līdz Stalbei, uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Pļaviņām līdz Pāterniekiem, uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojuma līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Ventspilij un uz autoceļa Liepāja-Rucava (A11) visā posmā.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Rēzeknes šosejas (A12) posmā no Jēkabpils līdz Rēzeknei un no Ludzas līdz Terehovai, uz autoceļa Grebņeva-Rēzekne-Daugavpils-Medumi (A13) posmā no Grebņevas līdz Bērzgalei un no Rēzeknes līdz Medumiem, kā arī uz Daugavpils apvedceļa (A14) visā posmā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Rīgas, Jelgavas, Bauskas, Ogres un Smiltenes apkārtni.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotāji ir aicināti informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos "X" un "Facebook".