Ar "Covid- 19" infekciju saslimuši arī deviņi slimnīcas darbinieki, visi šie darbinieki ir vakcinējušies. Uz 15. novembri visi slimnīcas darbinieki būs vakcinēti, kā arī vērojama liela vēlēšanās personāla vidū saņemt trešo vakcīnas devu, rezumē D.Širovs.
Pagājušajā mēnesī Ogres rajona slimnīcas Dzemdību nodaļā dzimuši 47 mazuļi, bet šī gada 10 mēnešos - 446, kas ir vairāk nekā visā pagājušajā gadā kopā.
Ogres slimnīcu izvēlās ne tikai Ogres novada jaunie vecāki, bet arī ģimenes no citiem novadiem, kā arī no Rīgas un Pierīgas. Slimnīca plāno paplašināt Dzemdību nodaļu ar 10 palātām, tāpēc pašlaik tiek veikti atbilstošai piebūvei nepieciešamie projektēšanas darbi, bet pavasarī plānots sākt celtniecību, kas varētu noslēgties jau rudenī.