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Pirmdiena, 8. jūnijs, 2026 16:11

"Šie nav vienkārši skaitļi tabulā!" NMPD ceļ trauksmi - divas izdzisušas dzīvības vienā svētdienā

OgreNet
"Šie nav vienkārši skaitļi tabulā!" NMPD ceļ trauksmi - divas izdzisušas dzīvības vienā svētdienā
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
Pirmdiena, 8. jūnijs, 2026 16:11

"Šie nav vienkārši skaitļi tabulā!" NMPD ceļ trauksmi - divas izdzisušas dzīvības vienā svētdienā

OgreNet

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) savā oficiālajā Facebook kontā uzrunā iedzīvotājus, rakstot, ka kamēr lielākā daļa svētdien baudīja saulaino laiku, mūsu mediķi un glābēji steidzās uz izsaukumiem, kuros iznākums diemžēl bija neatgriezenisks. Divi vīrieši spēka gados devās ūdenī un vairs neatgriezās. Abu traģēdiju kopsaucējs – alkohola reibums.

Šie nav vienkārši skaitļi tabulā. Tie ir divi stāsti, kurus pavada tuvinieku kliedzieni un bezpalīdzība krastā:

- Sievas un brāļa acu priekšā. Kāds aptuveni 40 gadus vecs vīrietis reibumā nolēma pārpeldēt ezeru, taču spēki, lai atgrieztos krastā izsīka. Viņa tuvākie cilvēki krastā visu redzēja, taču palīdzēt vairs nespēja.

- Liktenīgais makšķeres pludiņš. Otra traģēdija - 41 gadu vecs vīrietis alkohola reibumā makšķerēja. Kad pludiņš ieķērās zālēs, viņš iebrida ūdenī, lai to atbrīvotu, taču negaidīti pazuda zem ūdens. Apkārtējie to redzēja un centās kā palīdzēt, taču nesekmīgi.

"Alkohols un ūdens ir nāvīgs kokteilis. Tas nav mīts vai biedēšana, tā ir skarba NMPD ikdienas realitāte. Reibumā cilvēks nespēj reāli novērtēt ne savus spēkus, ne ūdens bīstamību – pat šķietami neliels dziļums vai pazīstams ezers var kļūt par slazdu," raksta NMPD.

Lai atpūta nebeigtos ar traģēdiju – ievēro šos noteikumus:
❌ Reibums un ūdens nav savienojami. Neplāno peldēties, neej upē vai ezerā, ja esi lietojis alkoholu. Reibumā pat ūdens līdz ceļiem var kļūt letāls.
❌ Nepieļauj traģēdiju – apturi draugu! Ja redzi, ka kāds kompānijā pēc alkohola lietošanas stāsta par plāniem pārpeldēt ūdenstilpni vai dodas ūdens virzienā, nereaģē ar smiekliem. Atturi viņu. Tu vari izglābt viņa dzīvību.
❌ Nepārvērtē spēkus. Nepeldies tālu no krasta, vienatnē vai naktī. Pat vislabākajam peldētājam var kļūt slikti, saraut krampji vai pēkšņi pietrūkt enerģijas, lai tiktu atpakaļ.
❌ Nelec nezināmās vietās. Ne uz galvas, ne uz kājām. Gultne mainās – tur var būt koki, akmeņi vai sanesas. Viens mirklis var maksāt dzīvību vai mūžu ratiņkrēslā.
❌ Sargi bērnus! Pie ūdens ne uz sekundi neatrauj acis no mazākajiem. Noslīkšana notiek klusi un zibenīgi – dažu metru attālumā no pieaugušajiem.

Ja redzi, ka kāds slīkst vai atrodas nelaimē, nekavējies ne mirkli – zvani 112!
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