Kā pasargāt sevi un mājiniekus no līdzīgas bīstamības un kam vēl pievērst uzmanību, lai svētku laiks aizritētu elektrodroši, stāsta AS "Sadales tīkls".
Pirms izmanto, pārbaudi gaismas dekoru tehnisko stāvokli un mitrumizturību
Ziemassvētku gaismu virtenes nereti izmantojam reizi gadā, bet pārējo laiku tās saritinātas stāv skapī vai noliktavā. Plānā vadu izolācija ar laiku var nolietoties un saplaisāt, īpaši locījumu vietās, tāpēc, pirms pieslēgt virteni rozetei, noteikti jāpārbauda tās tehniskais stāvoklis. Jebkura ierīce ar bojātu vada izolāciju vai citiem bojājumiem ir bīstama un īssavienojuma gadījumā var arī uzliesmot (bojātās vietas pārtīšana ar izolācijas lenti nav risinājums!).
Vēl ir svarīgi pārliecināties, vai izvēlētais dekors paredzēts izmantošanai telpās vai ārā (ar atbilstošu mitrumizturību) – to ieteicams noskaidrot jau dekora iegādes brīdī vai pārbaudīt lietošanas instrukcijā. Uz to var norādīt arī ierīces IP marķējums – jo lielāks skaitlis, jo augstāka mitrumizturība. Piemēram, marķējums IP20 norāda, ka elektroierīce ir paredzēta lietošanai tikai sausās telpās, jo nav mitrumizturīga. Savukārt IP44 nozīmē, ka elektroierīce paredzēta lietošanai arī āra apstākļos un ir izturīga pret mitrumu un laikapstākļu maiņu, bet, piemēram, IP67 – ka elektroierīce paredzēta lietošanai āra apstākļos un ir ūdens un mitruma izturīga. Iekštelpām paredzētās virtenes nav droši izmantot mājas fasādes vai pagalma dekorēšanai!
Gādā par elektrodrošību virtuvē
Virtuve pirmssvētku dienās pārtop par smeķīgu ēdienu darbnīcu. Gatavošanas procesā uzticams sabiedrotais ir ne vien elektroenerģija, bet arī ūdens, tāpēc ar elektroierīču lietošanu jābūt īpaši piesardzīgam! Ūdens teicami vada elektrisko strāvu, palielinot elektrotraumu gūšanas risku. Būtiskākie elektrodrošības ieteikumi:
- elektroierīces novieto un lieto drošā attālumā no izlietnes,
- pirms darbini ierīces, noslauki rokas – tām jābūt pilnīgi sausām,
- neizmanto elektrotehniku ar bojātu vada izolāciju, korpusu vai mehāniku – bojāto daļu saskare ar mitrumu var ne tikai pilnībā sabojāt ierīci, bet arī izraisīt nopietnu elektrotraumu,
- virtuvē nereti izmantojam lielas jaudas elektrotehniku, tāpēc, lai nepārslogotu elektrotīklu, nedarbini visas elektroierīces reizē.
Lieto droši elektriskos sildītājus
Par omulīgu siltumu drēgnā laikā palīdz parūpēties elektriskie sildītāji. To klāsts ir liels – daudzās mājsaimniecībās izmanto eļļas sildītājus, savukārt mazāku telpu apsildei mēdz izvēlēties termoventilatorus. Kam pievērst uzmanību, lietojot sildītāju:
- pirms pieslēgt rozetei, notrauc no sildītāja putekļus, kā arī pievērs uzmanību vada izolācijai, vai nav saplaisājusi,
- to ieteicams pievienot sienas kontaktligzdai, nevis pagarinātājam, jo tā ir lielas jaudas ierīce,
- nenovieto sildītāju tuvu viegli uzliesmojošiem materiāliem, kā arī turi drošā attālumā no sienas un mēbelēm,
- neizmanto elektrisko sildītāju kā veļas žāvētāju!
Izmanto pareizi elektriskos pagarinātājus
Elektriskais pagarinātājs nav vienkārši "rozešu skaita palielinātājs". Tas ir paredzēts noteiktai slodzei, kas parasti ir norādīta uz pagarinātāja korpusa, piemēram, 3000 vati (W). Pieņemsim, ka mājoklī izmantojam elektrisko tējkannu ar jaudu 1800 W, tosteri ar jaudu 800 W un sulas spiedi ar jaudu 1200 W. 3000 W pagarinātājam būtu droši vienlaikus pieslēgt tikai divas no minētajām ierīcēm, taču ne visas vienlaikus, lai to nepārslogotu. Katras elektroierīces jaudu var noskaidrot pievienotajā instrukcijā vai uz korpusa. Ir būtiski pareizi lietot arī izritināmos jeb mobilos pagarinātājus spolēs – tos pirms lietošanas vienmēr ir pilnībā jāatritina, pretējā gadījumā pagarinātājs var aizdegties.
Dodoties svinēt ārpus mājas, atvieno elektroierīces no kontaktligzdas
Boilers, televizors, rūteris, elektriskā tējkanna, kafijas automāts un apgaismes ķermeņi – šīs ir tikai dažas no elektroierīcēm, kas plaši sastopamas un tiek intensīvi lietotas ikdienā. Ziemassvētkos to klāstu papildina arī svētku virtenes. Ja svētkus ieplānots svinēt ārpus mājokļa, uz prombūtnes laiku, īpaši, ja tās ir vairākas dienas, elektroierīces ieteicams atvienot no strāvas avota (izņēmums ir elektroiekārtas, kas paredzētas ilgstošai darbībai, piemēram, ledusskapis). Tas gan samazinās elektroenerģijas patēriņu, ko veido iekārtu darbība gaidīšanas režīmā, gan arī novērsīs īssavienojumu riskus.
Lai gan kopumā īssavienojumu izcelšanās iespējamību var vērtēt kā zemu, Latvijā ir reģistrēti gadījumi, kad mājokļa saimnieku prombūtnē sakarsuši un aizdegušies apgaismes ķermeņi (tai skaitā eglītes lampiņas) vai elektrotehnika, izraisot ugunsgrēku.