D. Širovs informēja, ka arī Ogres rajona slimnīcas Uzņemšanas nodaļā katru dienu nonāk slimnieki ar Covid-19 simptomātiku. Tā kā ārstniecības iestādē nav speciālas telpas, Covid-19 slimnieki netiek apkalpoti arī ambulatori, lai neinficētu citus pacientus. Savukārt, ja cilvēki ir izveseļojušies un viņiem vairs nav akūtā slimības fāze, tad tiek sniegta gan ambulatorā palīdzība, gan arī tiek veikti rentgena izmeklējumi.
Visi slimnieki, iestājoties slimnīcā, joprojām tiek testēti. Tomēr, tā kā Covid-19 saslimšana šobrīd norit vieglākā formā, slimnīcas vadība ir pieņēmusi lēmumu – ja saslimšana ir notikusi jau mājās un, ārstējot citu slimību, pēc dažām dienām parādās arī Covid-19 infekcija, slimnieks tiek izolēts un, pastiprināti ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, tiek turpināta viņa ārstēšana slimnīcā. Šobrīd slimnīcā ir četri šādi pacienti.
D. Širovs arī informēja, ka pirms trim nedēļām bija ļoti smaga situācija saistībā ar personālu – no septiņām reģistratūras darbiniecēm saslimušas piecas. Tas radīja lielu neapmierinātību slimnīcas apmeklētājos. Šobrīd ar Covid-19 slimo aptuveni 12 no slimnīcas darbiniekiem, starp tiem daži visas trīs vakcīnas saņēmuši, bet ir saslimuši jau atkārtoti.
Kopumā situācija slimnīcā ir stabila un visās nodaļās ir arī brīvas vietas, norādīja D. Širovs.
Slimnīca gatavojas ieviest polimērāzes ķēdes reakcijas analīžu pakalpojumu slimnīcā, lai varētu veikt laboratoriskos testus Covid-19 noteikšanai. D. Širovs ziņoja, ka ir noslēgusies sarunu procedūra un ir sākta aparatūras uzstādīšana, lai varētu uzsākt testēšanu uz vietas. Ir arī veikta apmaksa par konteinera iegādi analīzes paraugu ņemšanai. Pakalpojuma sniegšana varētu tikt uzsākta pēc aptuveni 2 nedēļām. Kā uzsvēra D. Širovs, reģionālajām slimnīcām šādas laboratorijas finansē valsts, savukārt Ogres rajonā slimnīca šo iedzīvotajiem tik būtisko pakalpojumu ievieš pēc savas iniciatīvas un ieguldot savu finansējumu.
Ogres rajona slimnīcā drīzumā plānots uzsākt arī hemodialīzes (nieres aizstājterapijas) pakalpojumu – arī par šo iespēju vērojama iedzīvotāju interese.
Atbildot uz deputāta Jāņa Lūša jautājumu par rentgena aparāta uzstādīšanu Lielvārdes ambulancē, D. Širovs informēja, ka telpa ir izremontēta, rentgena iekārta ir iegādāta un uzstādīta, bet situāciju sarežģī cilvēkresursu trūkums, jo Covid-19 skāra arī slimnīcas rentgena laborantus – no četriem darbiniekiem saslimuši bija divi. Pēc rentgena laboranta atgriešanās darbā kopīgi ar Lielvārdes ģimenes ārstiem tiks pārrunāts, kad – kurās dienās un laikos – iedzīvotājiem būtu izdevīgāk saņemt šo pakalpojumu.