Sliktākais ceļu stāvoklis 10.janvārī Latvijas centrālajā daļā, Vidzemē un Latgalē

Trešdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Cēsu pagriezienam un no Smiltenes pagrieziena līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslas tiltam un no Stalbes līdz Valkai, pa Rīgas apvedceļu abpus Daugavai, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dimzukalnam un pa Jelgavas šoseju no Rīgas līdz Olainei.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Kalnciemam un no Anneniekiem līdz Kalvenei, pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Strazdei, pa Daugavpils, Kokneses un Rēzeknes šosejām, pa ceļu Grebņeva- Rēzekne- Daugavpils, kā arī pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Bauskas, Dobeles, Kuldīgas, Liepājas, Talsu un Ventspils apkārtnes.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistīta 105 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.