Austrumzemgales prokuratūras prokurore Ogrē šā gada 17. februārī, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka Viesturs A. (vārds mainīts) izvairījās no tiesas nolēmuma pildīšanas, ar kuru uzlikts pienākums apgādāt savu bērnu un dot viņam uzturu.
Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas nolēmumu, kas stājies spēkā 2014. gada 22. februārī, no Viestura par labu Aldai B. (vārds mainīts) piedzīti uzturlīdzekļi bērna uzturam līdz viņa septiņu gadu vecuma sasniegšanai 25 procentu apmērā, bet no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 30 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, sākot no 2013. gada 23. septembra.
Ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas 2016. gada 10. maija lēmumu, pamatojoties uz Aldas iesniegumu par tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu nepildīšanu, nolemts ik mēnesi no minētā gada sākuma Viestura vietā izmaksāt Aldai uzturlīdzekļus bērna uzturam, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
Viesturs, zinot, ka viņam noteikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus savam
bērnam, laika periodā no pērnā gada 9. jūnija līdz 30. novembrim jeb pusgadu nemaksāja šos uzturlīdzekļus, būdams nodarbināts uzņēmumā, kur guva ienākumus no darba algas. Apsūdzētais ir Latvijas pilsonis, šķīries, apgādībā viens bērns, vidējā izglītība, strādā uzņēmumā par strādnieku. Iepriekš sodīts, sodāmība dzēsta. Agrāk sodīts arī par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē, sodāmība dzēsta.
Savu vainu izvirzītajā apsūdzībā Viesturs atzina pilnībā, izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par atbildību mīkstinošu apstākli. Atbildību pastiprinoši apstākļi netika konstatēti.
Apsūdzētais piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņam priekšrakstu par sodu, nosakot sodu – sabiedriskais darbs 120 stundu apmērā. Soda izpildei viņam jāierodas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.