Pagājušajā nedēļā NMRL pozitīvo paraugu īpatsvars uz gripu strauji pieauga – no 9,1 % iepriekšējā nedēļā līdz 18,1 %, pārsniedzot epidēmijas slieksni (10 %).
SPKC atgādina, ka vissmagāk ar gripu slimo seniori un cilvēki ar hroniskām saslimšanām – sirds un asinsvadu, plaušu un nieru slimībām, cukura diabētu, kā arī onkoloģijas slimnieki, pacienti ar hroniskām infekcijām un cilvēki, kuriem ir novājināta imunitāte. Gripa ir īpaši bīstama maziem bērniem un grūtniecēm. Vislabākā aizsardzība pret gripu un gripas izraisītām komplikācijām ir vakcinācija.
“Lai izvairītos no inficēšanās, ievērojiet vispārīgos profilakses pasākumus – pēc iespējas mazāk apmeklējiet publiskas vietas, kur pulcējas daudz cilvēku, mazāk izmantojiet sabiedrisko transportu, bieži un rūpīgi mazgājiet rokas vai dezinficējiet tās ar roku dezinfekcijas līdzekli. Tāpat ir svarīgi izvairīties pieskarties sejai ar netīrām rokām. Aicinām ievērot elpceļu un klepus etiķeti – aizsegt muti un degunu ar salveti vai elkoni un pēc tam nomazgāt rokas,” atgādina SPKC.
“Regulāri vēdiniet telpas un dezinficējiet virsmas, kurām cilvēki bieži pieskaras. Būtiski ir izvairīties no tiešas saskarsmes ar slimiem cilvēkiem, iespēju robežās sekot fiziskās distancēšanās principam sabiedriskajās vietās. Paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, sevišķi personām, kas pieder riska grupai, ieteicams lietot medicīnisko sejas masku vai respiratoru, nosedzot degunu un zodu.”
Pacientiem ar akūtu elpceļu slimību pazīmēm ir svarīgi palikt mājās, telefoniski sazināties ar ārstu un sekot ārsta rekomendācijām.